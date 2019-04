сегодня



Видео первого концерта THE END MACHINE



Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, четвертого апреля дебютировала на сцене клуба Whisky A Go Go, West Hollywood, California. Mick Brown не смог принять участие в этом концерте, его временно подменил Will Hunt из EVANESCNCE.



Сет-лист:



01. Leap Of Faith



02. River Of Love



03. Unchain The Night



04. No Game



05. Tangled In The Web



06. Hold Me Down



07. Into The Fire



08. Alive Today



09. Ride It



10. It's Not Love



11. Tie Your Mother Down



12. Wicked Sensation



13. Tooth And Nail



Видео полного выступления доступно ниже.



































