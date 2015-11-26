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The End Machine

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Видео первого концерта THE END MACHINE



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Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, четвертого апреля дебютировала на сцене клуба Whisky A Go Go, West Hollywood, California. Mick Brown не смог принять участие в этом концерте, его временно подменил Will Hunt из EVANESCNCE.

Сет-лист:

01. Leap Of Faith

02. River Of Love

03. Unchain The Night

04. No Game

05. Tangled In The Web

06. Hold Me Down

07. Into The Fire

08. Alive Today

09. Ride It

10. It's Not Love

11. Tie Your Mother Down

12. Wicked Sensation

13. Tooth And Nail

Видео полного выступления доступно ниже.



THE END MACHINE Feat. JEFF PILSON, GEORGE LYNCH, ROBERT MASON: Video Of Entire First Concert














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