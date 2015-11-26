Видео первого концерта THE END MACHINE

Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, четвертого апреля дебютировала на сцене клуба Whisky A Go Go, West Hollywood, California. Mick Brown не смог принять участие в этом концерте, его временно подменил Will Hunt из EVANESCNCE.
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