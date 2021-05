сегодня



GEORGE LYNCH — о темах на новом альбоме THE END MACHINE



GEORGE LYNCH в рамках беседы с "Pariah Burke's Hard, Heavy & Hair" ответил на вопрос об общем посыле нового альбома THE END MACHINE:



«Я должен ответить на этот вопрос с оговоркой. Мы с Jeff'ом [Pilson'ом; басистом THE END MACHINE, FOREIGNER и экс-DOKKEN] политически едины —- мы оба очень прогрессивны в своём политическом мышлении, и своего рода активисты, что мы и пытаемся показать через нашу музыку. Я не знаю, насколько это эффективно — возможно, совсем не эффективно — но мы думаем, что должны попытаться, так как считаем, что так будет правильно. Robert [Mason; вокалист THE END MACHINE и WARRANT] не совпадает с нами в своих политических взглядах, поэтому, когда мы писали тексты, конечно, возникли небольшие разногласия. Но мы все достаточно уважаем друг друга, чтобы по крайней мере уважать идею поиска истины в том, что мы обсуждаем. И мы можем расходиться во мнениях относительно результатов этого анализа, но у нас нет разногласий относительно того, как мы этого достигаем, как мы решаем, является ли что-то правдивым или нет. Поэтому мы можем вести дискуссии вполне цивилизованно и соглашаться на различия. И многое из этого переносится в тексты песен.



Я не буду говорить, что тексты песен на сто процентов отражают то что я считаю правдой. Я пошел на некоторые компромиссы и меня это устраивает, потому что таков мир в котором мы живем. Но я думаю, что в целом смысл песни тот же, что вы можете услышать от любого прогрессивного активиста, и он касается массового неравенства, несправедливости, экологических проблем и просто того, как мы воспринимаем себя как ответственных существ, и как мы должны себя вести. Я думаю, что это очень логично, а здравый смысл, кажется, просто ускользнул от нас, потому что здравый смысл диктует нам, что мы должны быть ответственными и поступать правильно, носить маску, не сжигать дома, не отравлять воду и воздух, и уважительно относиться друг к другу. А деньги не главное — они что-то значат, но не главенствуют. Поэтому у нас есть другие параметры, которые мы используем, чтобы решить, насколько хорошо мы себя проявляем, вот и всё».































