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The End Machine

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24 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о темах на новом альбоме THE END MACHINE

24 апр 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

11 апр 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

29 мар 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

1 мар 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

28 янв 2021 : 		 Новый альбом THE END MACHINE выйдет весной

14 окт 2020 : 		 THE END MACHINE работают над новым альбомом

9 апр 2019 : 		 Видео первого концерта THE END MACHINE

23 мар 2019 : 		 Новое видео THE END MACHINE

28 фев 2019 : 		 Видео с текстом от THE END MACHINE

11 янв 2019 : 		 Новое видео THE END MACHINE

8 ноя 2018 : 		 Дебютный альбом THE END: MACHINE выйдет весной

6 сен 2018 : 		 Новый альбом THE END выйдет весной

3 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH, JEFF PILSON, MICK BROWN, ROBERT MASON в THE END

7 фев 2018 : 		 GEORGE LYNCH о проекте SUPER STROKE

10 дек 2017 : 		 Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE
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GEORGE LYNCH — о темах на новом альбоме THE END MACHINE



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GEORGE LYNCH в рамках беседы с "Pariah Burke's Hard, Heavy & Hair" ответил на вопрос об общем посыле нового альбома THE END MACHINE:

«Я должен ответить на этот вопрос с оговоркой. Мы с Jeff'ом [Pilson'ом; басистом THE END MACHINE, FOREIGNER и экс-DOKKEN] политически едины —- мы оба очень прогрессивны в своём политическом мышлении, и своего рода активисты, что мы и пытаемся показать через нашу музыку. Я не знаю, насколько это эффективно — возможно, совсем не эффективно — но мы думаем, что должны попытаться, так как считаем, что так будет правильно. Robert [Mason; вокалист THE END MACHINE и WARRANT] не совпадает с нами в своих политических взглядах, поэтому, когда мы писали тексты, конечно, возникли небольшие разногласия. Но мы все достаточно уважаем друг друга, чтобы по крайней мере уважать идею поиска истины в том, что мы обсуждаем. И мы можем расходиться во мнениях относительно результатов этого анализа, но у нас нет разногласий относительно того, как мы этого достигаем, как мы решаем, является ли что-то правдивым или нет. Поэтому мы можем вести дискуссии вполне цивилизованно и соглашаться на различия. И многое из этого переносится в тексты песен.

Я не буду говорить, что тексты песен на сто процентов отражают то что я считаю правдой. Я пошел на некоторые компромиссы и меня это устраивает, потому что таков мир в котором мы живем. Но я думаю, что в целом смысл песни тот же, что вы можете услышать от любого прогрессивного активиста, и он касается массового неравенства, несправедливости, экологических проблем и просто того, как мы воспринимаем себя как ответственных существ, и как мы должны себя вести. Я думаю, что это очень логично, а здравый смысл, кажется, просто ускользнул от нас, потому что здравый смысл диктует нам, что мы должны быть ответственными и поступать правильно, носить маску, не сжигать дома, не отравлять воду и воздух, и уважительно относиться друг к другу. А деньги не главное — они что-то значат, но не главенствуют. Поэтому у нас есть другие параметры, которые мы используем, чтобы решить, насколько хорошо мы себя проявляем, вот и всё».

GEORGE LYNCH Says ROBERT MASON Is














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