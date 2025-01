сегодня



Новое видео JORDAN RUDESS



"The Final Threshold", новое видео JORDAN RUDESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Permission To Fly":



01. The Final Threshold (04:08)

02. Into The Lair (09:31)

03. Haunted Reverie (05:14)

04. The Alchemist (08:36)

05. Embers (04:03)

06. Shadow Of The Moon (05:29)

07. Eternal (08:53)

08. Footstep In The Snow (04:02)

09. Dreamer (05:03)

10. Incarnation (03:31) (bonus track)

11. Chopin Fm (05:33) (bonus track)







