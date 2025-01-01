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JORDAN RUDESS об искусственном интеллекте



Клавишника DREAM THEATER Jordan Rudess'a в программе "#UpgradeMe With Dana Leong" попросили прояснить своё отношение к искусственному интеллекту в создании музыкальных произведений:



«Существует много путаницы, много страха по поводу ИИ, много волнения по этому поводу. Это всеобъемлющий вопрос, на него тратят много энергии. Мир, в котором мы сейчас живём, очень сложный. Мне кажется, я никогда не был так увлечён чем-то, что вызывало бы такое количество споров. Я могу сказать кому-нибудь: "Я работаю над созданием музыки с помощью искусственного интеллекта". А мне в ответ: "Это дьявол во плоти. Ты не должен этим заниматься". И ещё добавляют: "Я изгоняют Jordan Rudess'а из своей жизни, потому что он работает над тем, чтобы разрушить наш мир". Так что, здесь есть с чем поспорить.



В той области, над которой я работаю, несмотря на то, что я сотрудничаю с таким учреждением, как Массачусетский технологический институт, где все настроены абсолютно позитивно, и все, кто работает там над ИИ, очень вдохновлены и создают просто волшебные вещи, есть реальный мир и есть факты о том, как негативно многие люди воспринимают ИИ. Так что об этом нужно сказать в первую очередь. Я не закрываю глаза на негатив, потому что постоянно размышляю об этом.



Вся моя жизнь состоит из творческого пути, в следовании за своим вдохновением, в занятиях с инструментами и искусством и в попытках овладеть своим ремеслом. Меня интересуют такие вещи, как развлечения, я заинтересован в образовании, я заинтересован в повышении уровня вдохновения для себя и окружающих настолько, насколько это возможно. И мне интересны любые инструменты, которые позволяют мне это делать. Поэтому мне кажется, что в случае с ИИ я сосредоточусь именно на этих элементах. Я хочу использовать ИИ и понять, как я могу помочь кому-то на следующем уровне развития музыкального слуха. Что мы можем сделать? Людям интересно развивать музыкальный слух, чтобы лучше играть на своих инструментах и узнавать, как исполнять ноты на фортепиано или трубе, скрипке, виолончели, голосом и т. д. Как мы можем сделать это с помощью ИИ? Есть много очень крутых способов.



Можно думать об ИИ не только как о генераторе музыки, риффов, звука, но и как о технологии, которая может быть не только партнёром, но и соавтором. И даже как о технологии, которая может предсказать, что вы собираетесь сделать. В моём понимании, с учётом моего опыта, эта технология открывает следующий уровень возможностей для крутых и интересных вещей, которые я хочу делать со своей музыкой. У меня может быть партнёр по импровизации нового поколения, который чутко реагирует на то, что я играю, и предлагает мне интересные идеи. У меня может быть образовательный инструмент, который я вроде как помогаю создавать. Для меня эта область означает улыбки, вдохновение, позитив, звук, путешествие и обучение. И опять же, для тех, кто думает, что я связан с дьяволом, я не говорю всё вышесказанное, не обращая внимания на права композиторов и все те вещи, о которых беспокоятся музыканты, вещи, о которых действительно имеет смысл беспокоиться, потому что они реальны. Но как отдельный человек в этом пространстве, я думаю... Я бы сказал так: каждый должен решить, к чему вы стремитесь с подобными технологиями? Что вы делаете? Работаете ли вы над чем-то волшебным, крутым, образовательным, развлекательным, великим и вдохновляющим, или используете технологию так, чтобы она была обыденной, причиняла вред, создавала контент ради контента? Всегда есть выбор.



Таковы мои чувства по этому поводу. Я не думаю, что ИИ уничтожит мир больше, чем все технологии, которые были до него. Я имею в виду, что в неумелых руках любая технология может быть опасной — это следующий уровень власти, определенно. Но в любом случае я сосредоточен на том, чтобы делать с ней то, что я считаю крутым... Больше цветов, больше звуков, больше визуальных эффектов, больше крутизны».







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