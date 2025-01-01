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JORDAN RUDESS подвел итоги года



JORDAN RUDESS опубликовал небольшое видео с итогами года:



«2024 был диким и прекрасным — новый альбом DREAM THEATER, разъезды по всему миру, выпуск Permission To Fly, публикация прекрасным джем-видео с разными артистами...



Этот год был годом вдохновения, роста и хаоса — от погружения в мое гитарное путешествие до знакомства с невероятными инструментами. Но впереди новая глава! Спасибо за то, что были вместе со мной! Всего вам наилучшего в 2025!»







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