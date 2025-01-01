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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 23
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
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Jordan Rudess

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5 янв 2025 : 		 JORDAN RUDESS подвел итоги года

16 дек 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

26 сен 2024 : 		 JORDAN RUDESS за ИИ

9 сен 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

2 авг 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

23 июн 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

30 мар 2024 : 		 JORDAN RUDESS выпустил новый сингл

15 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS исполнили DREAM THEATER

10 мар 2024 : 		 Новое видео JORDAN RUDESS

3 фев 2024 : 		 JORDAN RUDESS на INSIDEOUT MUSIC

22 янв 2024 : 		 JORDAN RUDESS пытается сыграть ANIMALS AS LEADERS

26 дек 2023 : 		 JORDAN RUDESS: "I Believe In Father Christmas"

13 июн 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — об искусственном интеллекте в музыке: «Я очень рад этому»

2 май 2023 : 		 JORDAN RUDESS в новом клипе ARCH ECHO

10 мар 2023 : 		 JORDAN RUDESS исполняет хит BEE GEES

16 ноя 2022 : 		 JORDAN RUDESS джемует с ERIC'ом ASSARSSON'ом

17 окт 2022 : 		 JORDAN RUDESS почтил память барабанщика YES

22 июн 2022 : 		 JORDAN RUDESS исполняет попурри DREAM THEATER

17 апр 2022 : 		 MARCO MINNEMANN в новом видео JORDAN RUDESS

31 янв 2022 : 		 Домашнее видео от JORDAN RUDESS

20 дек 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим

2 дек 2021 : 		 Mr. H в новом стриме JORDAN RUDESS

1 дек 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим

15 ноя 2021 : 		 Новое демо JORDAN RUDESS

2 ноя 2021 : 		 JORDAN RUDESS опубликовал запись нового стрима

6 окт 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим
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|||| сегодня

JORDAN RUDESS подвел итоги года



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JORDAN RUDESS опубликовал небольшое видео с итогами года:

«2024 был диким и прекрасным — новый альбом DREAM THEATER, разъезды по всему миру, выпуск Permission To Fly, публикация прекрасным джем-видео с разными артистами...

Этот год был годом вдохновения, роста и хаоса — от погружения в мое гитарное путешествие до знакомства с невероятными инструментами. Но впереди новая глава! Спасибо за то, что были вместе со мной! Всего вам наилучшего в 2025!»

DREAM THEATERвЂ™s JORDAN RUDESS Shares 2024 Recap Video




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