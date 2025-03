сегодня



JORDAN RUDESS в новом видео STEVE DADAIAN



“Garden Of Stars” feat. Jordan Rudess, новое видео STEVE DADAIAN, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Revenant City, выход которого намечен на девятое мая:



“Malefic Visions”

“Revenant City”

“Tower Of Waves”

“Shadowborne”

“Barons Of The Sky”

“Nothing Left”

“The Story Of Life”

“Bloodfire”

“Garden Of Stars” (ft. Jordan Rudess)

“Nova Era” http://www.jordanrudess.com







