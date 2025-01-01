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Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену



NIGE ROCKETT вернется на сцену после трех лет отсутствия из-за болезни и примет участие в выступлении ONSLAUGHT в рамках круиза 70000 Tons Of Metal:



««Это было довольно тяжелое время в последние несколько лет, но здорово, что я наконец вернулся. Я ни в коем случае не готов на 100 %, и мне потребуется немало времени, чтобы восстановить физическую форму, но это точно существенно поможет.



К сожалению, я больше не буду крутить головой. Хирурги сказали мне, что это было вероятной причиной одной из первоначальных травм и что я должен вести себя хорошо в будущем или рискую получить рецидив».







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