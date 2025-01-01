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*Видео с текстом от DESTINITY 327
*Умер Джон Сайкс 124
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 39
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Onslaught

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23 янв 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену

8 окт 2023 : 		 ONSLAUGHT готовят особую программу

19 июн 2023 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист

12 фев 2017 : 		 ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане

3 сен 2016 : 		 ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком

7 июл 2016 : 		 ONSLAUGHT целиком исполнят "The Force" в Британии

22 дек 2015 : 		 Концертный релиз ONSLAUGHT выйдет в феврале

15 сен 2015 : 		 ONSLAUGHT нашли гитариста

29 ноя 2014 : 		 ONSLAUGHT уволили бывшего вокалиста ANTHRAX

26 окт 2014 : 		 ONSLAUGHT с бывшим вокалистом ANTHRAX: видео с выступления
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Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену



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NIGE ROCKETT вернется на сцену после трех лет отсутствия из-за болезни и примет участие в выступлении ONSLAUGHT в рамках круиза 70000 Tons Of Metal:

««Это было довольно тяжелое время в последние несколько лет, но здорово, что я наконец вернулся. Я ни в коем случае не готов на 100 %, и мне потребуется немало времени, чтобы восстановить физическую форму, но это точно существенно поможет.

К сожалению, я больше не буду крутить головой. Хирурги сказали мне, что это было вероятной причиной одной из первоначальных травм и что я должен вести себя хорошо в будущем или рискую получить рецидив».




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