ONSLAUGHT представили свою версию хита MOTÖRHEAD



ONSLAUGHT представили свою версию композиции MOTÖRHEAD "Iron Fist" — это первый сингл из выходящего 23 мая на Reigning Phoenix Music альбома "Origins Of Aggression":



Disc 1



01. Thermonuclear Devastation Of The

02. Black Horse Of Famine

03. Angels Of Death

04. Power From Hell

05. Metal Forces

06. Let There Be Death

07. Fight With The Beast

08. Thrash Till The Death

09. In Search Of Sanity

10. Shellshock



Disc 2



01. Iron Fist [by MOTÖRHEAD]

02. Holiday In Cambodia [by DEAD KENNEDYS]

03. A Look At Tomorrow [by DISCHARGE]

04. U.K. 82 [by THE EXPLOITED]

05. Freewheel Burning [by JUDAS PRIEST]

06. Wardance [by KILLING JOKE]

07. Give Me Fire [by GBH]

08. State Violence State Control [by DISCHARGE]

09. Holidays In The Sun [by SEX PISTOLS]

10. Emotional Blackmail [by UK SUBS]

11. War Pigs [by BLACK SABBATH]

12. Drunk With Power [by DISCHARGE]







