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ONSLAUGHT готовят двойник



ONSLAUGHT сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music (RPM), на котором 23 мая состоится релиз двойного альбома "Origins Of Aggression", в который войдет 22 трека. Среди них будут перезаписанные версии ранних знаковых композиций, а также подборка кавер-версий песен, оказавших на коллектив заметное влияние.



Nige Rockett: «Подписание контракта с RPM — это начало новой невероятной главы для ONSLAUGHT. Мы всегда стремились создавать самую интенсивную и агрессивную музыку, а с RPM мы выходим на совершенно новый уровень. 'Origins Of Aggression' — это только начало, приготовьтесь к настоящей бойне!»







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