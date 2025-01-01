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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Onslaught

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ONSLAUGHT готовят двойник



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ONSLAUGHT сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music (RPM), на котором 23 мая состоится релиз двойного альбома "Origins Of Aggression", в который войдет 22 трека. Среди них будут перезаписанные версии ранних знаковых композиций, а также подборка кавер-версий песен, оказавших на коллектив заметное влияние.

Nige Rockett: «Подписание контракта с RPM — это начало новой невероятной главы для ONSLAUGHT. Мы всегда стремились создавать самую интенсивную и агрессивную музыку, а с RPM мы выходим на совершенно новый уровень. 'Origins Of Aggression' — это только начало, приготовьтесь к настоящей бойне!»




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