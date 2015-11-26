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Nazareth

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13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста

2 июн 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в июне

22 фев 2014 : 		 NAZARETH нашли вокалиста

30 авг 2013 : 		 Из NAZARETH ушел вокалист

2 мар 2011 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в апреле

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NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы



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Основанная в 1968 году, группа NAZARETH выросла из пабов и клубов своей родной Шотландии и стала одной из самых успешных рок-групп в мире, попутно завоевав популярность. Трудолюбивая, честная, искренняя и не подверженная капризам моды, эта группа единомышленников повлияла на многих великолепных артистов. Спустя полвека музыканты продали более 20 миллионов экземпляров альбомов и продолжают ездить в аншлаговые туры по всему миру.

В 2018 году группа выпустила свой 24-й студийный альбом под названием "Tattooed On My Brain" и отпраздновала 50-й юбилей шикарным бокс-сетом "Loud And Proud!" Обе работы были встречены с огромным успехом как поклонниками, так и критиками, и чтобы удовлетворить спрос, в течение 2019 года будет выпущена коллекция цветного винила самых любимых слушателями альбомов NAZARETH.

Первая партия из шести изданий будет выпущена 26 апреля. Каждое из них будет представлять собой отдельный диск в своём уникальном ярком цвете с переработанным оформлением, основанным на оригинальных обложках. Аудио для каждого издания взято из последних ремастеров (2009 и 2010 годов соответственно).

Первые шесть альбомов следующие:

"Razamanaz" на жёлтом виниле. Это третий студийный альбом группы, выпущенный в 1973 году и включающий в себя треки "Vigilante Ma", "Bad, Bad Boy" и "Broken Down Angel".

"Loud ‘N’ Proud" на оранжевом виниле. Четвёртый студийный альбом группы также первоначально вышел в 1973 году, он содержит треки "Turn On Your Receiver", "Go Down Fighting" и "This Flight Tonight".

"Rampant" на синем виниле. Это пятый студийный альбом группы, выпущенный в 1974 году и включающий в себя копию оригинальной наклейки с долларовой купюрой, а также треки "Glad When You’re Gone" и "Shanghai’d In Shanghai".

"Hair Of The Dog" на пурпурном виниле, который является шестым студийным альбомом группы, выпущенным в 1975 году. В него вошли треки "Hair Of The Dog", "Beggars Day" и "Please Don’t Judas Me".

"Expect No Mercy" на розовом виниле. Это их девятый студийный альбом, который был выпущен в 1977 году. Он включает в себя треки "Expect No Mercy", "Gone Dead Train" и "Place In Your Heart".

"No Mean City" на зелёном виниле. Десятый студийный альбом коллектива, первоначально выпущенный в 1978 году. Этот альбом включает в себя треки "Star", "Whatever You Want Babe" и "May The Sunshine".

NAZARETH To Reissue A Selection Of Their Best-Loved Albums On Deluxe Coloured Vinyl




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