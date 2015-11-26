Strange Days, новое видео NAZARETH. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Surviving The Law", выход которого намечен на 15 апреля:
1. Strange Days
2. You Gotta Pass It Around
3. Runaway
4. Better Leave It Out
5. Mind Bomb
6. Sweet Kiss
7. Falling In Love
8. Waiting For The World To End
9. Let The Whisky Flow
10. Sinner
11. Ciggies And Booze
12. Psycho Skies
13. Love Breaks
14. You Made Me
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