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Nazareth

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15 фев 2022 : 		 Новое видео NAZARETH

12 янв 2022 : 		 Подари себе книгу о NAZARETH!

7 ноя 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста NAZARETH

12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста

2 июн 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в июне

22 фев 2014 : 		 NAZARETH нашли вокалиста

30 авг 2013 : 		 Из NAZARETH ушел вокалист

2 мар 2011 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в апреле
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Новое видео NAZARETH



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Strange Days, новое видео NAZARETH. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Surviving The Law", выход которого намечен на 15 апреля:

1. Strange Days
2. You Gotta Pass It Around
3. Runaway
4. Better Leave It Out
5. Mind Bomb
6. Sweet Kiss
7. Falling In Love
8. Waiting For The World To End
9. Let The Whisky Flow
10. Sinner
11. Ciggies And Booze
12. Psycho Skies
13. Love Breaks
14. You Made Me



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