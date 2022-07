сегодня



Умер основатель NAZARETH



Мэнни Чарлтон, один из основателей шотландской хард-рок-группы NAZARETH, умер в возрасте 80 лет. Смерть гитариста подтвердил его внук Джейми Чарлтон, который опубликовал в социальных сетях свою фотографию с Мэнни и подписал её:



«RIP, прадед».



Чарлтон известен своими гитарными риффами, которые привели NAZARETH к звёздной славе в 1970-х годах. Он играл, продюсировал и написал большинство их величайших хитов, включая "Broken Down Angel", "Bad Bad Boy", "Hair Of The Dog" и многие другие, не говоря уже о создании прототипа рок-баллады "Love Hurts", которая в 1975 году вошла в десятку лучших хитов по всему миру и продержалась беспрецедентные 60 недель в норвежском чарте.



После ухода из NAZARETH в 1990 году Чарлтон выпустил несколько высококачественных альбомов, в том числе "Hellacious" 2014 года, в записи которого принял участие весь звеёдный состав легенд классического рока, включая Tim'a Bogert'a (VANILLA FUDGE, CACTUS), барабанщика Walfredo Reyes'a Jr. (SANTANA, TRAFFIC, Steve Winwood, Lindsey Buckingham), Vivian'a Campbell'a (DEF LEPPARD), Robert'a Sarzo, Steven'a Adler'a (GUNS N' ROSES) и талантливой певицы из Нью-Йорка Robyn DeLarenzo.











+1 -1



( 4 ) просмотров: 1613