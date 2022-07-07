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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 16
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
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Nazareth

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7 июл 2022 : 		 Умер основатель NAZARETH

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12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

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13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста

2 июн 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в июне

22 фев 2014 : 		 NAZARETH нашли вокалиста

30 авг 2013 : 		 Из NAZARETH ушел вокалист
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Умер основатель NAZARETH



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Мэнни Чарлтон, один из основателей шотландской хард-рок-группы NAZARETH, умер в возрасте 80 лет. Смерть гитариста подтвердил его внук Джейми Чарлтон, который опубликовал в социальных сетях свою фотографию с Мэнни и подписал её:

«RIP, прадед».

Чарлтон известен своими гитарными риффами, которые привели NAZARETH к звёздной славе в 1970-х годах. Он играл, продюсировал и написал большинство их величайших хитов, включая "Broken Down Angel", "Bad Bad Boy", "Hair Of The Dog" и многие другие, не говоря уже о создании прототипа рок-баллады "Love Hurts", которая в 1975 году вошла в десятку лучших хитов по всему миру и продержалась беспрецедентные 60 недель в норвежском чарте.

После ухода из NAZARETH в 1990 году Чарлтон выпустил несколько высококачественных альбомов, в том числе "Hellacious" 2014 года, в записи которого принял участие весь звеёдный состав легенд классического рока, включая Tim'a Bogert'a (VANILLA FUDGE, CACTUS), барабанщика Walfredo Reyes'a Jr. (SANTANA, TRAFFIC, Steve Winwood, Lindsey Buckingham), Vivian'a Campbell'a (DEF LEPPARD), Robert'a Sarzo, Steven'a Adler'a (GUNS N' ROSES) и талантливой певицы из Нью-Йорка Robyn DeLarenzo.






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 июл 2022
t
timekiller61
Видел его в 89-ом в Москве... Мэнни-сердце Наза.... R.I.P.
7 июл 2022
F
Flashback
Светлая память!
Очень крутой музыкант.
7 июл 2022
J
JPV
Больше всего мне нравится концертный альбом Snaz (1980), вот где Мэнни оттянулся на славу, да и группа была на самом творческом пике. Жаль, уходят старики, возраст... Радует, что хорошо пожил, оставил много песен, риффов. R.I.P.
Like!1
7 июл 2022
gravitgroove
Долгой памяти

просмотров: 1613

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