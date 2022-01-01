11 июл 2022



Басист NAZARETH о Мэнни Чарлтоне



Басист NAZARETH Pete Agnew почтил память Мэнни Чарлтона:



«К сожалению, я вынужден сообщить вам, что Мэнни Чарльтон умер во вторник (5 июля) в Техасе. На момент написания этого сообщения не было никаких подробностей, но я полагаю, что его смерть была внезапной и не связана с болезнью.



Мэнни был с самого начала существования NAZARETH, и мы все вместе прошли через трудные времена и через удивительно успешные годы, когда группа стала всемирно известной. Его вклад как музыканта был неизмерим. Он был не только командным игроком, который любил часами джемовать с группой, просматривая записи, чтобы найти малейшую полезную идею, он никогда не был так счастлив, как когда сидел в кресле продюсера, записывая пластинки и ища тот особый " racket" (шум), как он его называл, который он всегда пытался создать. Он продюсировал несколько других групп и несколько раз находил свою " racket", но больше всего он гордился "Love Hurts", одной из лучших по звучанию пластинок всех времен и одной из песен на его первом альбоме в качестве продюсера.



У нас были взлеты и падения на протяжении многих лет, но мы никогда не расходились во мнениях относительно музыки.



Я хотел бы выразить соболезнования от имени семьи NAZARETH семье самого Мэнни... в столь печальное время мы думаем о вас»







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