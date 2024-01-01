Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 39
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 27
*Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY 25
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 19
*Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того мест... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 39
[= ||| все новости группы



*

Nazareth

*



2 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет NAZARETH

22 ноя 2022 : 		 AXL ROSE о Дэне Маккаферти

9 ноя 2022 : 		 Умер Дэн Маккаферти

11 июл 2022 : 		 Басист NAZARETH о Мэнни Чарлтоне

7 июл 2022 : 		 Умер основатель NAZARETH

14 апр 2022 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

22 мар 2022 : 		 Видео с текстом от NAZARETH

15 фев 2022 : 		 Новое видео NAZARETH

12 янв 2022 : 		 Подари себе книгу о NAZARETH!

7 ноя 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста NAZARETH

12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GABBI GUNN исполняет NAZARETH



zoom
GABBI GUNN представила видео собственного прочтения хита NAZARETH "Love Hurts".

Vocalist GABBI GUNN Performs NAZARETH Classic "Love Hurts" For The Ken Tamplin Music Academy (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 146

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом