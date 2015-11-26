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*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 70
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*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 36
*Новое видео PESTILENCE 36
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Nazareth

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23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста

2 июн 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в июне

22 фев 2014 : 		 NAZARETH нашли вокалиста

30 авг 2013 : 		 Из NAZARETH ушел вокалист

2 мар 2011 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в апреле
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|||| сегодня

Книга о NAZARETH выйдет летом



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Wymer Publishing объявили о том, что шестого августа состоится выход книги о NAZARETH, Loud 'N' Proud: Fifty Years Of Nazareth.

NAZARETH - Author MARTIN POPOFF's New Book, Loud 'N' Proud: Fifty Years Of Nazareth, Available In August



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