Умер Дэн Маккаферти

Бывший вокалист NAZARETH Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет. Новость подтвердил басист группы, Pete Agnew:
«Дэн умер сегодня в 12:40.
Это самое печальное оповещение, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн и семья потеряли замечательного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо существовали.
Сейчас я слишком расстроен, чтобы сказать что-то еще».
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