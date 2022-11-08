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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 43
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
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Nazareth

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Умер Дэн Маккаферти



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Бывший вокалист NAZARETH Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет. Новость подтвердил басист группы, Pete Agnew:

«Дэн умер сегодня в 12:40.

Это самое печальное оповещение, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн и семья потеряли замечательного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо существовали.

Сейчас я слишком расстроен, чтобы сказать что-то еще».












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8 ноя 2022
rassol
И таких новостей будет ещё далеко не одна...
8 ноя 2022
Red One
rassol, не хнычь, половина людей бессмертны, инфа сотка
8 ноя 2022
Klawd Air
Очень грустная новость. Дэн действительно одним из величайших певцов был. На многих повлиял и на меня в том числе. Земля пухом, легенде.
Like!1
8 ноя 2022
ElectricRetard
Так за 27 лет ни один их альбом и не послушал. Штош...
  Dislike!1
8 ноя 2022
Red One
Покойся с Миром, Легенда.
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