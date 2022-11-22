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AXL ROSE о Дэне Маккаферти



AXL ROSE 19 ноября написал о смерти Дэна Маккаферти:



«Не говорил об этом... это была тяжелая для восприятия пилюля. Очень, очень грустно узнать о смерти Дэна МакКафферти из NAZARETH. Я услышал об этом через день или около того, прямо перед выступлением. На сцене в течение нескольких песен я находился в каком-то сюрреалистическом состоянии. В течение нескольких дней запойно слушал NAZARETH.



Спасибо Дэну и всем NAZARETH за их музыку за все годы. Их музыка и голос Дэна всегда будут занимать особое место в моем сердце. Покойся с миром, Дэн».

pic.twitter.com/TLFM80pxHk













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