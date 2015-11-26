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Nazareth

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12 янв 2022 : 		 Подари себе книгу о NAZARETH!

7 ноя 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста NAZARETH

12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста

2 июн 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в июне

22 фев 2014 : 		 NAZARETH нашли вокалиста

30 авг 2013 : 		 Из NAZARETH ушел вокалист

2 мар 2011 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в апреле
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|||| сегодня

Подари себе книгу о NAZARETH!



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Приятная новость под Новый год — в России выходит первая подарочная коллекционная книга о легендарной хард-рок группе Nazareth «PRAVDAoNAZ», подготовленная официальным российским фотографом группы Михаилом Ванеевым, запечатлевавшим на фото рок-н-ролльные будни группы во время их российских гастролей на протяжении более десяти лет.

«Эта группа играла концерты в России еще тогда, когда проезд в метро стоил 5 копеек…»

Это — с любовью подобранные и публикуемые впервые снимки высочайшего качества (стоит заметить, что книга выполнена в форм-факторе грампластинки-лонгплея, поэтому размеры фотографий там просто огромные!), погружающие в пьянящую атмосферу концертов тех лет, когда у микрофона еще стоял великий Дэн Маккафферти.

Это — эксклюзивные рассказы действующих и бывших участников группы и тех, кто вместе с ними работал, внося свою лепту в металлическую историю Nazareth: художники, фотографы, музыканты и даже незабвенный продюсер Роджер Гловер, с которым Nazareth сотворили великую тройку рок-альбомов — Razamanaz, Loud 'N' Proud и Rampant.

Вы узнаете, как был создан знаменитый логотип Nazareth, название какого их альбома подсказал группе Ричи Блэкмор, какие приключения выпадали на долю Naz во время их путешествий по России, откуда взялся "рок-н-ролльный телефон", и многое другое!

Это — уникальные исторические материалы, возвращающие читателей в прошлое — начиная с самого зарождения группы больше полувека назад. Во времена, которые, к сожалению, теперь остается только вспоминать с ностальгией, переслушивая классические альбомы — и, благодаря этому проекту, листая страницы уникальной книги-фотоальбома, дизайн которой, к слову, был намеренно приближен к оформлению священных винилов золотой эпохи хард-рока, на которых выросло уже не одно поколение наших меломанов и рокеров.

PRAVDAoNAZ — это книга для фанатов #Nazareth во всем мире и, согласитесь, мы вправе гордиться тем, что проект такого масштаба возник именно в России, и все его тексты представлены одновременно на английском и русском языках.

Тираж массивной 252-хстраничной книги заявлен как весьма ограниченный, поэтому «PRAVDAoNAZ» автоматически относится к категории коллекционных артефактов, а потому — объясняем, как его заполучить. Финансирование издания ведется на краудфандинговой платформе Planeta.ru — проект подразумевает несколько способов поддержки, основным является непосредственно предварительный заказ книги. Выбирайте лот, который вам понравился, оплачивайте покупку, а когда книга увидит свет, вам ее отправят по вашему почтовому адресу, который вы укажете при покупке — даже если вы проживаете за пределами России. Сбор средств будет вестись не более двух месяцев.



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