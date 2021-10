сегодня



Видео с текстом от вокалиста NAZARETH



"California Queen", новое видео сольного проекта Carl'a Sentance, нынешнего вокалиста NAZARETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Electric Eye", который выйдет 19 ноября на лейбле Drakkar и будет содержать десять треков. Материал записан в The Honky Tonk Mansion Zürich Switzerland, а продюсером выступил сам Carl Sentance.



Над альбомом работали: Carl Sentance (вокал) // Carl Sentance Гитара) // Bob Richard (ударные) // Wayne Banks (бас) // Don Airey (клавишные).



Начиная с 2015 года Carl Sentance является вокалистом легендарных NAZARETH. Он заменил оригинального фронтмена Dan'а McCafferty, который был вынужден оставить группу из-за проблем со здоровьем. Вместе с Carl'ом был записан последний на сегодняшний день альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" (2018).



Британский певец Carl Sentance родился в 1961 году. За свою долгую карьеру он сотрудничал с такими группами и проектами, как KROKUS, DON AIREY AND FRIENDS, PERSIAN RISK, GEEZER BUTLER, Dario Mollo’s Crossbones; пел в постановках мюзиклов «Иисус Христос — Суперзвезда» и «Шахматы».







+0 -0



просмотров: 282