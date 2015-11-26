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Nazareth

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Видео с текстом от вокалиста NAZARETH



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"California Queen", новое видео сольного проекта Carl'a Sentance, нынешнего вокалиста NAZARETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Electric Eye", который выйдет 19 ноября на лейбле Drakkar и будет содержать десять треков. Материал записан в The Honky Tonk Mansion Zürich Switzerland, а продюсером выступил сам Carl Sentance.

Над альбомом работали: Carl Sentance (вокал) // Carl Sentance Гитара) // Bob Richard (ударные) // Wayne Banks (бас) // Don Airey (клавишные).

Начиная с 2015 года Carl Sentance является вокалистом легендарных NAZARETH. Он заменил оригинального фронтмена Dan'а McCafferty, который был вынужден оставить группу из-за проблем со здоровьем. Вместе с Carl'ом был записан последний на сегодняшний день альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" (2018).

Британский певец Carl Sentance родился в 1961 году. За свою долгую карьеру он сотрудничал с такими группами и проектами, как KROKUS, DON AIREY AND FRIENDS, PERSIAN RISK, GEEZER BUTLER, Dario Mollo’s Crossbones; пел в постановках мюзиклов «Иисус Христос — Суперзвезда» и «Шахматы».




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