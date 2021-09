12 сен 2021



Новое видео вокалиста NAZARETH



"Alright", новое сольное видео Carl'а Sentance'а - вокалиста NAZARETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Electric Eye", выходящего 19 ноября на лейбле Drakkar. Альбом будет содержать десять треков. Материал записан в The Honky Tonk Mansion Zürich Switzerland, а продюсером выступил сам Carl Sentance.



Над альбомом работали: Carl Sentance (вокал), Carl Sentance Гитара), Bob Richard (ударные), Wayne Banks (бас), Don Airey (клавишные).



Начиная с 2015 года Carl Sentance является вокалистом легендарных NAZARETH. Он заменил оригинального фронтмена Dan McCafferty, который был вынужден оставить группу из-за проблем со здоровьем. Вместе с Carl'ом был записан последний на сегодняшний день альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" (2018).



Британский певец Carl Sentance родился в 1961 году. За свою карьеру он сотрудничал с такими группами и проектами как KROKUS, DON AIREY AND FRIENDS, PERSIAN RISK, GEEZER BUTLER solo, Dario Mollo’s Crossbones; пел в постановках мюзиклов "Иисус Христос - Суперзвезда" и "Шахматы".



Трек лист альбома "Electric Eye": 01 - Judas | 02 - Alright | 03 - Electric Eye | 04 - Overload | 05 - Nervous Breakdown | 06 - Exile | 07 - Young Beggars | 08 - If This Is Heaven | 09 - Battlecry | 10 - California Queen http://www.nazarethdirect.co.uk







