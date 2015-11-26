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Nazareth

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|||| 12 сен 2021

Новое видео вокалиста NAZARETH



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"Alright", новое сольное видео Carl'а Sentance'а - вокалиста NAZARETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Electric Eye", выходящего 19 ноября на лейбле Drakkar. Альбом будет содержать десять треков. Материал записан в The Honky Tonk Mansion Zürich Switzerland, а продюсером выступил сам Carl Sentance.

Над альбомом работали: Carl Sentance (вокал), Carl Sentance Гитара), Bob Richard (ударные), Wayne Banks (бас), Don Airey (клавишные).

Начиная с 2015 года Carl Sentance является вокалистом легендарных NAZARETH. Он заменил оригинального фронтмена Dan McCafferty, который был вынужден оставить группу из-за проблем со здоровьем. Вместе с Carl'ом был записан последний на сегодняшний день альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" (2018).

Британский певец Carl Sentance родился в 1961 году. За свою карьеру он сотрудничал с такими группами и проектами как KROKUS, DON AIREY AND FRIENDS, PERSIAN RISK, GEEZER BUTLER solo, Dario Mollo’s Crossbones; пел в постановках мюзиклов "Иисус Христос - Суперзвезда" и "Шахматы".

Трек лист альбома "Electric Eye": 01 - Judas | 02 - Alright | 03 - Electric Eye | 04 - Overload | 05 - Nervous Breakdown | 06 - Exile | 07 - Young Beggars | 08 - If This Is Heaven | 09 - Battlecry | 10 - California Queen



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

streame


12 сен 2021, 16:45		Это намного круче, чем любой трек с последних альбомов назарет. Карл красава

Moomrick


12 сен 2021, 19:15		Не скажу прям вот о всех последних альбомах Назарет, но любой трек именно с последнего куда круче этой поделки...

timekiller61


12 сен 2021, 19:19		В Назе он должен заменять Дэна и петь под него-а у Карла потенциал гораздо выше-поэтому и сольник-интереснее и ярче альбома Назов."Последних альбомов"-нет никаких последних альбомов-он с Назом выпустил только один альбом.


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