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Новое видео вокалиста NAZARETH



"Nervous Breakdown", новое видео вокалиста группы NAZARETH Carl Sentance, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Electric Eye", выходящего 19 ноября на Drakkar.



Работа будет содержать десять треков. Материал записан в The Honky Tonk Mansion Zürich Switzerland, а продюсером выступил сам Carl Sentance. Над альбомом работали: Carl Sentance (вокал) // Carl Sentance Гитара) // Bob Richard (ударные) // Wayne Banks (бас) // Don Airey (клавишные).



Начиная с 2015 года Карл Сентанс является вокалистом легендарных NAZARETH. Он заменил оригинального фронтмена Dan McCafferty, который был вынужден оставить группу из-за проблем со здоровьем. Вместе с Карлом был записан последний на сегодняшний день альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" (2018).



Трек лист альбома "Electric Eye": 01 - Judas | 02 - Alright | 03 - Electric Eye | 04 - Overload | 05 - Nervous Breakdown | 06 - Exile | 07 - Young Beggars | 08 - If This Is Heaven | 09 - Battlecry | 10 - California Queen http://www.nazarethdirect.co.uk

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