Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 116
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 54
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
[= ||| все новости группы



*

Nazareth

*



7 ноя 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста NAZARETH

12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы

18 янв 2015 : 		 NAZARETH опять остались без вокалиста

2 июн 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в июне

22 фев 2014 : 		 NAZARETH нашли вокалиста

30 авг 2013 : 		 Из NAZARETH ушел вокалист

2 мар 2011 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в апреле
| - |

|||| сегодня

Новое видео вокалиста NAZARETH



*
zoom
*
* *
"Nervous Breakdown", новое видео вокалиста группы NAZARETH Carl Sentance, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Electric Eye", выходящего 19 ноября на Drakkar.

Работа будет содержать десять треков. Материал записан в The Honky Tonk Mansion Zürich Switzerland, а продюсером выступил сам Carl Sentance. Над альбомом работали: Carl Sentance (вокал) // Carl Sentance Гитара) // Bob Richard (ударные) // Wayne Banks (бас) // Don Airey (клавишные).

Начиная с 2015 года Карл Сентанс является вокалистом легендарных NAZARETH. Он заменил оригинального фронтмена Dan McCafferty, который был вынужден оставить группу из-за проблем со здоровьем. Вместе с Карлом был записан последний на сегодняшний день альбом Nazareth "Tattooed On My Brain" (2018).

Трек лист альбома "Electric Eye": 01 - Judas | 02 - Alright | 03 - Electric Eye | 04 - Overload | 05 - Nervous Breakdown | 06 - Exile | 07 - Young Beggars | 08 - If This Is Heaven | 09 - Battlecry | 10 - California Queen



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 502

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом