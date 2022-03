22 мар 2022



Видео с текстом от NAZARETH



"Runaway", официальное видео с текстом от NAZARETH. доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Surviving The Law", выход которого намечен на 15 апреля:



1. Strange Days

2. You Gotta Pass It Around

3. Runaway

4. Better Leave It Out

5. Mind Bomb

6. Sweet Kiss

7. Falling In Love

8. Waiting For The World To End

9. Let The Whisky Flow

10. Sinner

11. Ciggies And Booze

12. Psycho Skies

13. Love Breaks

14. You Made Me







