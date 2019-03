сегодня



BILL WARD исполнил классику BLACK SABBATH



Оригинальный барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward впервые за 13 лет исполнил классическую песню "Children Of The Grave" в качестве посвящения Рэнди Роадсу в ходе выступления в Whisky A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния. К нему присоединились басист James LoMenzo (MEGADETH, BLACK LABEL SOCIETY), гитарист Ira Black (DARK SKY CHOIR, I AM MORBID, METAL CHURCH) и вокалист Dewey Bragg (KILL DEVIL HILL, DAY OF ERRORS). Видео доступно ниже.



Также на событии присутствовали Frankie Banali (QUIET RIOT), Phil Sandoval (ARMORED SAINT), Steve Smyth (TESTAMENT, NEVERMORE, ONE MACHINE), Derek Abrams (MINISTRY), основатель "Ultimate Jam Night" Chuck Wright (QUIET RIOT), Monte Pittman (PRONG, MADONNA) и Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY). Kelle и Kathy Rhoads стали гостями вечера. Программу вёл Paulie Z. из THE SWEET.























