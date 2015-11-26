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Bill Ward

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16 мар 2021 : 		 BILL WARD пишет автобиографию

19 фев 2021 : 		 BILL WARD представил первое полотно за пять лет

24 янв 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

6 янв 2021 : 		 BILL WARD представит произведение в январе

4 дек 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

2 дек 2020 : 		 BILL WARD читает очередную поэму

4 сен 2020 : 		 BILL WARD переработал трек 1990 года

18 май 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

10 май 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH поблагодарил поклонников за поздравления с днём рождения

8 май 2020 : 		 BILL WARD представил новую поэму

20 апр 2020 : 		 Три стиха про пандемию от BILL WARD

14 апр 2020 : 		 BILL WARD почтил память жертв COVID-19

2 фев 2020 : 		 BILL WARD представил новую песню

18 ноя 2019 : 		 BILL WARD выпустил новую песню

16 окт 2019 : 		 BILL WARD выпустил новый сингл

10 май 2019 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH «чувствует себя хорошо» в 71 год

25 мар 2019 : 		 BILL WARD исполнил классику BLACK SABBATH

3 сен 2018 : 		 Bill Ward заявил, что успокоился спустя 6 лет после ухода из BLACK SABBATH

21 ноя 2017 : 		 BILL WARD попал в больницу

14 июл 2017 : 		 BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле

26 окт 2016 : 		 Репродукции арт-коллекции BILL'a WARD'a представлены публике

4 авг 2016 : 		 BILL WARD не будет играть с BLACK SABBATH

26 янв 2016 : 		 BILL WARD: «Я не получал никаких предложений от BLACK SABBATH»

23 ноя 2015 : 		 BILL WARD о террористических атаках в Париже

14 окт 2015 : 		 BILL WARD: «Никогда в моей карьере здоровье не мешало играть на ударных»

25 авг 2015 : 		 BILL WARD уточняет: "Я вообще не слушал альбом "13"
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BILL WARD пишет автобиографию



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В рамках недавнего интервью BILL WARD подтвердил, что занят работой над автобиографией. На вопрос о том, что можно ожидать от этой книги, он ответил:

«Она не будет из серии: "В 1968 мы стали известными и сделали это, потом вот это и ещё вот это". В книге я постараюсь тщательно подбирать формулировки, чтобы никого не задеть — даже тех, кто будет читать, не говоря уже о том, с кем мне довелось пересечься за свою жизнь. И чёрным по белому на первой странице будет написано, что в ней не будет грязи о моих товарищах — как раз того, что так любят разные издатели. Я стараюсь написать что-то достойное.

Есть вещи в книге, более тонкие, чем все остальные темы в рок-н-ролле, — то, что на мой взгляд, сейчас особенно любят мусолить, и они просто отвратительны. У меня есть внуки, так что я пишу это в той или иной мере для них, чтобы они могли понять, что я работал с великими людьми, великими исполнителями, великими музыкантами — я работал со многими хорошими музыкантами. И до сих пор продолжаю это делать. Так что я надеюсь, что это будет книга о том, что такое почёт и что такое быть достойным других музыкантов и быть интересным для читателей».

Original BLACK SABBATH Drummer BILL WARD Is Working On Autobiography



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