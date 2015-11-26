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BILL WARD пишет автобиографию



В рамках недавнего интервью BILL WARD подтвердил, что занят работой над автобиографией. На вопрос о том, что можно ожидать от этой книги, он ответил:



«Она не будет из серии: "В 1968 мы стали известными и сделали это, потом вот это и ещё вот это". В книге я постараюсь тщательно подбирать формулировки, чтобы никого не задеть — даже тех, кто будет читать, не говоря уже о том, с кем мне довелось пересечься за свою жизнь. И чёрным по белому на первой странице будет написано, что в ней не будет грязи о моих товарищах — как раз того, что так любят разные издатели. Я стараюсь написать что-то достойное.



Есть вещи в книге, более тонкие, чем все остальные темы в рок-н-ролле, — то, что на мой взгляд, сейчас особенно любят мусолить, и они просто отвратительны. У меня есть внуки, так что я пишу это в той или иной мере для них, чтобы они могли понять, что я работал с великими людьми, великими исполнителями, великими музыкантами — я работал со многими хорошими музыкантами. И до сих пор продолжаю это делать. Так что я надеюсь, что это будет книга о том, что такое почёт и что такое быть достойным других музыкантов и быть интересным для читателей».







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