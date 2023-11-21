BILL WARD представил новый стих

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🕊⬛️Bill Ward Official⬛️🕊 (@billwarddrummer)
Публикация от 🕊⬛️Bill Ward Official⬛️🕊 (@billwarddrummer)
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На пустошь дремлющих умов
Дарксайдцы в РСС излили
С билл-уордовских ин-сто-граммОв.
Когда одним раздумья в пищу
Идут проторенной тропой,
Мужицкий люд окольной ищет,
Мощёной царскою "нуждой".
Не видит боле славных песен,
И жизнь кумиров не мила,
Не интересны Тойя, Звейсен,
И срач не генерит Метла.
Одним лишь гений локус схвачен,
Над златом будто он дрожит:
Чем экс-Блэк Сээбат озадачен
И что за опусы строчит.