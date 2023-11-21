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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
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*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
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Bill Ward

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21 ноя 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

29 окт 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

11 май 2022 : 		 BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения

30 мар 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA — о BILL'е WARD'е

15 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е

17 янв 2022 : 		 BILL WARD больше не держит зла

28 окт 2021 : 		 BILL WARD представил новые стихи

27 авг 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 июл 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

17 июн 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

19 май 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 апр 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 мар 2021 : 		 BILL WARD пишет автобиографию

19 фев 2021 : 		 BILL WARD представил первое полотно за пять лет

24 янв 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

6 янв 2021 : 		 BILL WARD представит произведение в январе

4 дек 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

2 дек 2020 : 		 BILL WARD читает очередную поэму

4 сен 2020 : 		 BILL WARD переработал трек 1990 года

18 май 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

10 май 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH поблагодарил поклонников за поздравления с днём рождения

8 май 2020 : 		 BILL WARD представил новую поэму

20 апр 2020 : 		 Три стиха про пандемию от BILL WARD

14 апр 2020 : 		 BILL WARD почтил память жертв COVID-19

2 фев 2020 : 		 BILL WARD представил новую песню

18 ноя 2019 : 		 BILL WARD выпустил новую песню
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BILL WARD представил новый стих



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BILL WARD представил новый стих — "Fog's Here".




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21 ноя 2023
IJzerklompje
И вновь печальные пасквили
На пустошь дремлющих умов
Дарксайдцы в РСС излили
С билл-уордовских ин-сто-граммОв.

Когда одним раздумья в пищу
Идут проторенной тропой,
Мужицкий люд окольной ищет,
Мощёной царскою "нуждой".

Не видит боле славных песен,
И жизнь кумиров не мила,
Не интересны Тойя, Звейсен,
И срач не генерит Метла.

Одним лишь гений локус схвачен,
Над златом будто он дрожит:
Чем экс-Блэк Сээбат озадачен
И что за опусы строчит.
Like!2
21 ноя 2023
WahrandPhain
IJzerklompje, уверен, это лучше чем вирши поехавшего пердуна)
21 ноя 2023
Red One
WahrandPhain, а ты себя каким пердуном считаешь? Просветлённым, поди?

просмотров: 355

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