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Bill Ward

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BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е



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BRUCE DICKINSON в рамках очередной встречи с поклонниками на своём разговорном шоу ответил на вопрос о том, что он думает о Bill'e Ward'e:

«Я большой поклонник стиля игры на барабанах Bill'a Ward'a; я считаю его вдохновляющим. Он не совсем рок-барабанщик, он больше похож на джазового барабанщика, играющего рок. И мне нравится такой стиль. Это похоже на барабаны, которые как бы блуждают вокруг ритма и всего остального, но он так играет. Он великолепен. Он также прекрасный человек. Немного сумасшедший, но очень милый.

Существуют ли Black Sabbath без Bill'a Ward'a? Я не думаю, что Black Sabbath вообще сейчас существуют. Думаю, Sharon (Osbourne) позаботилась об этом».

BRUCE DICKINSON In Praise Of BLACK SABBATH Drum Legend BILL WARD -




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КомментарииСкрыть/показать 5 )
15 мар 2022, 11:19
Неплохо, особенно последнее уточнение.
15 мар 2022, 11:38
Тонкий британский под@еб. Так ей, этой отмороженной ведьме.
15 мар 2022, 13:50
Брюс правду говорит насчет Уорда и бс так-то
15 мар 2022, 15:05
Брюс херни не скажет.
15 мар 2022, 15:24
Шэрон гений, притянула Оззи к BS так сильно, что без него группа даже нихера сделать не может, хотя бОльшую часть своей истории BS и Оззи существовали отдельно друг от друга.


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