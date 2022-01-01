BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е

BRUCE DICKINSON в рамках очередной встречи с поклонниками на своём разговорном шоу ответил на вопрос о том, что он думает о Bill'e Ward'e:
«Я большой поклонник стиля игры на барабанах Bill'a Ward'a; я считаю его вдохновляющим. Он не совсем рок-барабанщик, он больше похож на джазового барабанщика, играющего рок. И мне нравится такой стиль. Это похоже на барабаны, которые как бы блуждают вокруг ритма и всего остального, но он так играет. Он великолепен. Он также прекрасный человек. Немного сумасшедший, но очень милый.
Существуют ли Black Sabbath без Bill'a Ward'a? Я не думаю, что Black Sabbath вообще сейчас существуют. Думаю, Sharon (Osbourne) позаботилась об этом».
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