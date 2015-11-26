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BILL WARD больше не держит зла



BILL WARD в рамках беседы с Metal Hammer сказал, что больше не держит зла на своих бывших коллег:



«Я люблю этих парней до глубины души. Я прошёл через злость, которая возникла в 2012 году, и достиг мира с собой и с ними. Я рад, что мы сделали то, что сделали, и часто вспоминаю ранние работы, которые мы делали в Копенгагене и на Репербане в Гамбурге. Я люблю этих ребят и все несовершенства, которые с ними связаны. Это прекрасное чувство, что мы прошли такой путь, и я счастлив, что могу просто написать или поговорить с ними, если захочу».







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