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Барабанщик BLACK SABBATH «чувствует себя хорошо» в 71 год



Барабанщику BLACK SABBATH Bill'у Ward'у в воскресенье (5 мая) исполнился 71 год, и несколько фанатов обратились к нему через социальные сети, чтобы поздравить с днём рождения.



Чтобы поблагодарить своих поклонников за внимательность, Ward разместил видеообращение в своих аккаунтах в социальных сетях, в котором сказал:



«Привет, ребята. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поздравил меня с днём рождения. Я очень ценю это. Мне 71 год. Так что... Чувствую себя хорошо. Чувствует себя превосходно. Спасибо вам большое».



Короткий клип доступен ниже.



Ward собирался принять участие в воссоединении BLACK SABBATH, когда об этом впервые было объявлено более семи лет назад, но вскоре отказался. Позже он утверждал, что пропустил запись альбома и гастроли из-за несправедливых договорных условий, хотя члены SABBATH намекали в других интервью, что он физически не справился с задачей.









#thankyou #birthday pic.twitter.com/vsikgsAjPE — Bill Ward (@billwarddrums) May 8, 2019





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