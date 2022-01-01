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Bill Ward

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Бывший барабанщик SEPULTURA — о BILL'е WARD'е



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В новом интервью "Fan First" журналу Revolver бывшего барабанщика SEPULTURA Igor'а "Iggor" Cavalera'у спросили, кто был первым музыкантом, которого он возвёл на пьедестал. Он ответил:

«Я думаю, что первый, и по сей день он один из моих любимцев, — это Bill Ward из BLACK SABBATH».

Cavalera рассказал, как открыл для себя BLACK SABBATH:

«Это забавная история, потому что у моего отца была куча пластинок, и позже мы с Max'ом [братом Igor'a и бывшим фронтменом SEPULTURA] перебирали его коллекцию и нашли в ней первую пластинку SABBATH. Но это было уже после того, как мы увлеклись рок-музыкой — не столько металлом, сколько роком. И тогда, конечно, SABBATH стали одной из тех групп, которые до сих пор в ходят в число моих любимых. Я по сей день слушаю те первые пластинки.

Bill Ward — один из тех парней, которые в самом начале вдохновили меня играть на барабанах. Он всегда расширял границы с помощью различных ударных инструментов. И он был необыкновенным, поэтому он был для меня единственным».

На вопрос об уникальности в игре Ward'a на барабанах Cavalera сказал:

«Я думаю, самое уникальное заключается в том, что в то время, когда многие барабанщики просто следовали за гитарами и пытались быть такими же — не знаю — просто "нормальными", он пробовал разные элементы и выходил за рамки. И временами казалось, что вся группа пытается догнать его. И для меня это был отличный урок, потому что он поставил барабаны на передний план, вместо того чтобы быть типичным барабанщиком, который следует только за риффом, только за басовой линией. Тогда он делал по-настоящему неожиданные вещи, и это заставило меня посмотреть на него как на барабанщика, отличающегося от других».

Ex-SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA: How BLACK SABBATH's BILL WARD Inspired Me To Play Drums





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
30 мар 2022, 02:14
Та не может быть)) это как если сказать что метал начал слушать с группы металика.


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