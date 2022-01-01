Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новое видео KREATOR 13
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 12
*Новая песня SOULFLY 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
[= ||| все новости группы



*

Bill Ward

*



11 май 2022 : 		 BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения

30 мар 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA — о BILL'е WARD'е

15 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е

17 янв 2022 : 		 BILL WARD больше не держит зла

28 окт 2021 : 		 BILL WARD представил новые стихи

27 авг 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 июл 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

17 июн 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

19 май 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 апр 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 мар 2021 : 		 BILL WARD пишет автобиографию

19 фев 2021 : 		 BILL WARD представил первое полотно за пять лет

24 янв 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

6 янв 2021 : 		 BILL WARD представит произведение в январе

4 дек 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

2 дек 2020 : 		 BILL WARD читает очередную поэму

4 сен 2020 : 		 BILL WARD переработал трек 1990 года

18 май 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

10 май 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH поблагодарил поклонников за поздравления с днём рождения

8 май 2020 : 		 BILL WARD представил новую поэму

20 апр 2020 : 		 Три стиха про пандемию от BILL WARD

14 апр 2020 : 		 BILL WARD почтил память жертв COVID-19

2 фев 2020 : 		 BILL WARD представил новую песню

18 ноя 2019 : 		 BILL WARD выпустил новую песню

16 окт 2019 : 		 BILL WARD выпустил новый сингл

10 май 2019 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH «чувствует себя хорошо» в 71 год
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения



zoom
Барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward, отметивший 5 мая свой 74-й день рождения, опубликовал в социальных сетях сообщение с благодарностью в адрес своих поклонников и коллег-музыкантов за добрые пожелания.

Он написал:

«Приветствую и благодарю всех за энергию, вы неимоверны, безумны, чудесны и креативны. Я о тех, кто прислал мне поздравления с днём рождения.

5 мая был ошеломляющий, насыщенный, созерцательный, слезливый и поднимающий настроение день, было так много поздравлений с Днём рождения. Спасибо, это было потрясающе.

74 года. Этот день закрутил меня, было много воспоминаний, некоторые из них меланхоличные, некоторые потрясающие, например, когда я был ребёнком, уходящим из школы на репетицию оркестра в приходской зал рядом со школой Slade Road, Карлайл, Гамбург, Henry's Blues House B'Ham, первый отъезд в Америку, прибытие в Нью-Йорк, первый раз в Лос-Анджелесе, Голливуд, сумасшедшие времена.

Я получил много приятных сообщений от коллег-музыкантов, членов семьи, старых и дорогих друзей, получил несколько футболок, одну с огромной луной и силуэтом летящего ко мне 747-го, книгу рассказов об Озёрном крае, и я довольный лёг спать. Благодарю за объятия, всем огромное спасибо.

Рок во веки веков и навсегда. Будь добр к себе, Bill Ward».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом