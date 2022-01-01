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BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения



Барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward, отметивший 5 мая свой 74-й день рождения, опубликовал в социальных сетях сообщение с благодарностью в адрес своих поклонников и коллег-музыкантов за добрые пожелания.



Он написал:



«Приветствую и благодарю всех за энергию, вы неимоверны, безумны, чудесны и креативны. Я о тех, кто прислал мне поздравления с днём рождения.



5 мая был ошеломляющий, насыщенный, созерцательный, слезливый и поднимающий настроение день, было так много поздравлений с Днём рождения. Спасибо, это было потрясающе.



74 года. Этот день закрутил меня, было много воспоминаний, некоторые из них меланхоличные, некоторые потрясающие, например, когда я был ребёнком, уходящим из школы на репетицию оркестра в приходской зал рядом со школой Slade Road, Карлайл, Гамбург, Henry's Blues House B'Ham, первый отъезд в Америку, прибытие в Нью-Йорк, первый раз в Лос-Анджелесе, Голливуд, сумасшедшие времена.



Я получил много приятных сообщений от коллег-музыкантов, членов семьи, старых и дорогих друзей, получил несколько футболок, одну с огромной луной и силуэтом летящего ко мне 747-го, книгу рассказов об Озёрном крае, и я довольный лёг спать. Благодарю за объятия, всем огромное спасибо.



Рок во веки веков и навсегда. Будь добр к себе, Bill Ward».











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