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BILL WARD представит произведение в январе



Легенда барабанной игры BLACK SABBATH, поэт и художник Bill Ward представит 25 января свое первое за почти пять лет произведение искусства "Lays The Burden, Dead".



Захватывающая и многогранная работа, созданная в течение беспрецедентного года, "Lays The Burden, Dead" - это больше, чем просто масштабное представление визуального искусства. Это уникальная и очень ограниченная по объему композиция, которая включает в себя дополнительные стихи, напечатанные на архивной бумаге в комплекте с фрагментом SceneFour. Все полотна пронумерованы и индивидуально подписаны Ward'ом. Каждый экземпляр имеет сертификат подлинности.













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