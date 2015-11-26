BILL WARD представит произведение в январе

Легенда барабанной игры BLACK SABBATH, поэт и художник Bill Ward представит 25 января свое первое за почти пять лет произведение искусства "Lays The Burden, Dead".
Захватывающая и многогранная работа, созданная в течение беспрецедентного года, "Lays The Burden, Dead" - это больше, чем просто масштабное представление визуального искусства. Это уникальная и очень ограниченная по объему композиция, которая включает в себя дополнительные стихи, напечатанные на архивной бумаге в комплекте с фрагментом SceneFour. Все полотна пронумерованы и индивидуально подписаны Ward'ом. Каждый экземпляр имеет сертификат подлинности.
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