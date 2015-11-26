Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 81
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 56
*С Новым годом! 33
*У лидера KREATOR есть 15 песен 22
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 21
[= ||| все новости группы



*

Bill Ward

*



6 янв 2021 : 		 BILL WARD представит произведение в январе

4 дек 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

2 дек 2020 : 		 BILL WARD читает очередную поэму

4 сен 2020 : 		 BILL WARD переработал трек 1990 года

18 май 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих

10 май 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH поблагодарил поклонников за поздравления с днём рождения

8 май 2020 : 		 BILL WARD представил новую поэму

20 апр 2020 : 		 Три стиха про пандемию от BILL WARD

14 апр 2020 : 		 BILL WARD почтил память жертв COVID-19

2 фев 2020 : 		 BILL WARD представил новую песню

18 ноя 2019 : 		 BILL WARD выпустил новую песню

16 окт 2019 : 		 BILL WARD выпустил новый сингл

10 май 2019 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH «чувствует себя хорошо» в 71 год

25 мар 2019 : 		 BILL WARD исполнил классику BLACK SABBATH

3 сен 2018 : 		 Bill Ward заявил, что успокоился спустя 6 лет после ухода из BLACK SABBATH

21 ноя 2017 : 		 BILL WARD попал в больницу

14 июл 2017 : 		 BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле

26 окт 2016 : 		 Репродукции арт-коллекции BILL'a WARD'a представлены публике

4 авг 2016 : 		 BILL WARD не будет играть с BLACK SABBATH

26 янв 2016 : 		 BILL WARD: «Я не получал никаких предложений от BLACK SABBATH»

23 ноя 2015 : 		 BILL WARD о террористических атаках в Париже

14 окт 2015 : 		 BILL WARD: «Никогда в моей карьере здоровье не мешало играть на ударных»

25 авг 2015 : 		 BILL WARD уточняет: "Я вообще не слушал альбом "13"

23 авг 2015 : 		 BILL WARD считает последний альбом BLACK SABBATH "кучей дерьма"

18 авг 2015 : 		 BILL WARD всё ещё ждёт извинений от OZZY OSBOURNE

1 июл 2015 : 		 BILL WARD в новом рок-трио
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BILL WARD представит произведение в январе



*
zoom
*
* *
Легенда барабанной игры BLACK SABBATH, поэт и художник Bill Ward представит 25 января свое первое за почти пять лет произведение искусства "Lays The Burden, Dead".

Захватывающая и многогранная работа, созданная в течение беспрецедентного года, "Lays The Burden, Dead" - это больше, чем просто масштабное представление визуального искусства. Это уникальная и очень ограниченная по объему композиция, которая включает в себя дополнительные стихи, напечатанные на архивной бумаге в комплекте с фрагментом SceneFour. Все полотна пронумерованы и индивидуально подписаны Ward'ом. Каждый экземпляр имеет сертификат подлинности.

BLACK SABBATH's BILL WARD To Unveil First Art Piece In Nearly Five Years





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 97

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом