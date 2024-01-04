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BILL WARD поделился новостями из студии



Барабанщик-основатель BLACK SABBATH Bill Ward заявил, что он находится в студии и кое-что записывает.



1 января 75-летний музыкант британского происхождения опубликовал в своих социальных сетях видеообращение из студии, в котором он сказал:



«Всех с Новым годом. Мы в студии, и эти люди за моей спиной на самом деле работают со мной, а я работаю с ними. Здесь Билл, Майки и Тиджей. Тиджей прямо здесь. Это моя команда, с которой я работаю в течение года, и ещё несколько ребят, которые не хотят, чтобы я их представлял... Они не в теме, они даже не хотят быть в теме. Но мы всё равно кое-что записываем, так что посмотрим, как всё пойдёт.



Надеюсь, что 2024-й год будет безопасным для всех. Я знаю, что мы переживаем неспокойные времена и происходят опасные вещи. Но берегите детей, берегите себя, и, надеюсь, в 2024-м году мы сможем обрести мир. С любовью ко всем вам. Пока».





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