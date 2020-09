сегодня



BILL WARD переработал трек 1990 года



BILL WARD опубликовал официальное видео с текстом к переработанной версии композиции "Bombers (Can Open Bomb Bays)", получившей название "Bombers (The Remake)". Оригинал композиции вышел на дебютном диске музыканта, "Ward One: Along The Way", выпущенном в январе 1990 года.



















+0 -0



просмотров: 256