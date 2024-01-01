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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 23
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Darkthrone

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10 сен 2024 : 		 Юбилейный винил DARKTHRONE

27 апр 2024 : 		 Видео с текстом от DARKTHRONE

12 апр 2024 : 		 Новое видео DARKTHRONE

14 мар 2024 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет весной

8 сен 2023 : 		 Юбилейный винил от DARKTHRONE

14 май 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DARKTHRONE

20 окт 2022 : 		 Новая песня DARKTHRONE

2 мар 2022 : 		 DARKTHRONE отмечают юбилей

25 июн 2021 : 		 Видео с текстом от DARKTHRONE

4 июн 2021 : 		 Новая песня DARKTHRONE

29 апр 2021 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет летом

23 мар 2021 : 		 Роботы исполняют DARKTHRONE

28 янв 2021 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет весной

11 янв 2021 : 		 DARKTHRONE завершили запись

31 май 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

23 апр 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

6 сен 2018 : 		 DARKTHRONE работают над новым альбомом

29 июн 2018 : 		 Винил DARKTHRONE выйдет летом

20 авг 2017 : 		 Демо DARKTHRONE выйдет осенью

27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком

18 авг 2016 : 		 Новая песня DARKTHRONE

10 авг 2016 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью
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|||| 10 сен 2024

Юбилейный винил DARKTHRONE



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Peaceville Records отметят тридцатилетие альбома DARKTHRONE Transilvanian Hunger выпуском специальной виниловой версии:

Side A
“Transilvanian Hunger”
“Over Fjell Og Gjennom Torner”
“Skald Av Satans Sol”
“Slottet I Det Fjerne”

Side B
“Graven Takeheimens Saler”
“I En Hall Med Flesk Og Mjod”
“As Flittermice As Satans Spy”
“En As I Dype Skogen”

DARKTHRONE вЂ“ Peaceville Records To Celebrate 30th Anniversary Of Transilvanian Hunger With Corona Vinyl Edition




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