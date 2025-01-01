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SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»



SHAINA SHEPHERD, выступившая с музыкантами SOUNDGARDEN на благотворительном шоу 14 декабря, сообщила, что не собирается "становиться их новой вокалисткой" и осудила критический пост об этом выступлении:



«Хейтеры останутся хейтерами, а я буду продолжать жечь! SOUNDGARDEN - это революционная группа, которая изменила мою жизнь, вашу жизнь, весь мир. Я никогда не смогу стать частью SOUNDGARDEN. Но мне нравится играть музыку с ними. Я делала это для себя, для них, как и любое другое музыкальное начинание. Мне всё равно, что думаете вы — и никогда не было важно. Мне не всё равно, что думают они — и так будет всегда. Вся эта статья бессмысленна. Как и ваша хронология».







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