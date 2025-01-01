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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
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Soundgarden

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14 янв 2025 : 		 SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»

16 дек 2024 : 		 Участники SOUNDGARDEN отыграли специальный концерт

12 мар 2024 : 		 Новые фигурки SOUNDGARDEN выйдут весной

21 апр 2023 : 		 Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом

18 апр 2023 : 		 SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения

22 мар 2023 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN

25 апр 2022 : 		 SOUNDGARDEN получили шестую платину

12 мар 2022 : 		 KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»

17 авг 2021 : 		 SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE

6 апр 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2

26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

17 апр 2020 : 		 Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл

7 фев 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN

7 фев 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла
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SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»



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SHAINA SHEPHERD, выступившая с музыкантами SOUNDGARDEN на благотворительном шоу 14 декабря, сообщила, что не собирается "становиться их новой вокалисткой" и осудила критический пост об этом выступлении:

«Хейтеры останутся хейтерами, а я буду продолжать жечь! SOUNDGARDEN - это революционная группа, которая изменила мою жизнь, вашу жизнь, весь мир. Я никогда не смогу стать частью SOUNDGARDEN. Но мне нравится играть музыку с ними. Я делала это для себя, для них, как и любое другое музыкальное начинание. Мне всё равно, что думаете вы — и никогда не было важно. Мне не всё равно, что думают они — и так будет всегда. Вся эта статья бессмысленна. Как и ваша хронология».




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