Участники SOUNDGARDEN отыграли специальный концерт



Участники SOUNDGARDEN выступили в рамках благотворительного шоу SMooCH ради Children's Hospital 14 декабря, сыграв следующие треки:



* Hunted Down (with Shaina Shepherd) 0:41

* Outshined (with Shaina Shepherd) 3:52

* Flower (with Shaina Shepherd) 9:52

* Beyond The Wheel (with Shaina Shepherd) 13:51

* Kickstand (with Shaina Shepherd) (duet with Duff McKagan on vocals) 20:41

* Kick Out The Jams (MC5 cover) (with Shaina Shepherd) (with Duff McKagan on bass and vocals) 23:03











