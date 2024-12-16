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Rage

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Профессиональное видео с выступления RAGE



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Профессиональное видео с выступления RAGE, которое состоялось в рамках Wacken Open Air, 2024, доступно для просмотра ниже.

Watch RAGE Live At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video Streaming




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16 дек 2024
olly71
О жадности Пиви я наслышан но не хочешь второго гитарелло брать на постаянку то нанимай хотя бы на концерты . Ну мало же одной гитары скудный звук. И эта проблема была и с Мани и с Смольским . Вот в конце 1990х когда были квартетом звук на концерте был лучшим.

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