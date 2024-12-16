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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
45
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
20
NIGHTWISH от TARJA
19
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Rage
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Symphonic Metal
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16 дек 2024
:
Профессиональное видео с выступления RAGE
4 апр 2024
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Биография RAGE выйдет осенью
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Новое видео RAGE
28 фев 2024
:
Новое видео RAGE
24 янв 2024
:
Новое видео RAGE
11 сен 2023
:
Профессиональное видео полного выступления RAGE
5 окт 2022
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RAGE отметят юбилей двойным альбомом
19 авг 2022
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Новое видео RAGE
25 окт 2021
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Видео с текстом от RAGE
27 сен 2021
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29 авг 2021
:
Новое видео RAGE
17 июл 2021
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Новое видео RAGE
6 июл 2021
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Новый альбом RAGE выйдет осенью
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RAGE представили новый состав
8 май 2020
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Перемены в RAGE
15 дек 2019
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Видео с текстом от RAGE
15 ноя 2019
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Новое видео RAGE
21 окт 2019
:
Новое видео RAGE
16 апр 2019
:
RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER
21 апр 2018
:
Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле
25 янв 2018
:
Приглашение от RAGE
28 июл 2017
:
Новое видео RAGE
12 июл 2017
:
Трейлер к новому альбому RAGE
6 июл 2017
:
Трейлер к новому альбому RAGE
2 июл 2017
:
Кавер-версия AVENGER от RAGE
22 июн 2017
:
Трейлер к новому альбому RAGE
14 июн 2017
:
Трейлер к новому альбому RAGE
7 июн 2017
:
Трейлер к новому альбому RAGE
26 май 2017
:
Новое видео RAGE
23 май 2017
:
Фрагмент нового сингла RAGE
18 май 2017
:
Трейлер нового альбома RAGE
10 май 2017
:
Трейлер нового альбома RAGE
4 май 2017
:
Трейлер нового альбома RAGE
29 апр 2017
:
Новый альбом RAGE выйдет в июле
2 июл 2016
:
Видео с текстом от RAGE
2 июн 2016
:
Новое видео RAGE
30 май 2016
:
Концертное видео RAGE
27 май 2016
:
Трейлер нового альбома RAGE
20 май 2016
:
Трейлер нового альбома RAGE
13 май 2016
:
Трейлер нового альбома RAGE
7 май 2016
:
Трейлер нового альбома RAGE
29 апр 2016
:
Видео с текстом от RAGE
27 апр 2016
:
Видео-интервью с Пиви Вагнером (RAGE)
21 апр 2016
:
Трейлер к новому альбому RAGE
15 апр 2016
:
Трейлер к новому альбому RAGE
27 фев 2016
:
Новый альбом RAGE выйдет в июне
21 янв 2016
:
Новое видео RAGE
9 окт 2015
:
Новый ЕР RAGE выйдет в январе
28 авг 2015
:
Лидер RAGE и ARCHONTES в прямом эфире радио Маяк
18 июн 2015
:
RAGE представили новый состав
16 мар 2015
:
RAGE нашли музыкантов
8 фев 2015
:
PEAVY WAGNER прояснил будущее RAGE
6 фев 2015
:
Бывший гитарист RAGE посвятит себя LMO
4 фев 2015
:
Нынешний состав RAGE расформирован
5 ноя 2014
:
RAGE закончили европейский тур
30 апр 2014
:
Концертное видео RAGE
14 апр 2014
:
Видео с текстом от RAGE
11 мар 2014
:
Детали нового сборника RAGE
27 фев 2014
:
Обложка и трек-лист нового релиза RAGE
16 фев 2014
:
Юбилейный релиз RAGE к 30-летию группы
24 ноя 2013
:
Новое видео LINGUA MORTIS ORCHESTRA
7 ноя 2013
:
RAGE почтят память Джона Лорда
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления LINGUA MORTIS ORCHESTRA FEAT. RAGE
18 июл 2013
:
Видео с выступления LINGUA MORTIS ORCHESTRA
21 июн 2013
:
Видео с текстом от LINGUA MORTIS ORCHESTRA
19 июн 2013
:
Трейлер нового альбома LINGUA MORTIS ORCHESTRA
18 май 2013
:
Трейлер нового альбома LINGUA MORTIS ORCHESTRA
7 май 2013
:
Альбом LINGUA MORTIS ORCHESTRA выйдет в августе
28 фев 2013
:
LINGUA MORTIS ORCHESTRA дебютировал на круизе 70 000 Tons Of Metal
20 фев 2012
:
Новое видео RAGE
4 фев 2012
:
Семплы с нового альбома RAGE
19 янв 2012
:
RAGE:Видео из студии
13 янв 2012
:
Новая песня RAGE
2 дек 2011
:
Трек-лист нового альбома RAGE
2 дек 2011
:
Обложка нового альбома RAGE
16 ноя 2011
:
Названия новых песен RAGE
9 ноя 2011
:
Названия новых песен RAGE
1 ноя 2011
:
Вокалист RAGE о новом диске
23 сен 2011
:
RAGE работают над 'самым жестким альбомом в карьере'
5 сен 2011
:
RAGE готовятся к записи нового альбома
14 окт 2010
:
RAGE выступили на "Stockcar Crash Challenge"
16 авг 2010
:
Профессиональные съемки с выступления RAGE и LINGUA MORTIS ORCHESTRA
8 июл 2010
:
RAGE продлили соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS
29 янв 2010
:
Еще один трек от RAGE
23 янв 2010
:
Семплы нового альбома RAGE
8 янв 2010
:
Еще один трек от RAGE
3 дек 2009
:
Новая песня RAGE
13 ноя 2009
:
Детали лимитированного издания RAGE
4 ноя 2009
:
Обложка нового альбома RAGE
24 окт 2009
:
RAGE о новом альбоме
9 окт 2009
:
Гитарист RAGE о новом альбоме
10 авг 2009
:
RAGE отправится в студию на следующей неделе
8 июн 2009
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RAGE объявили имена гостей на юбилей
27 ноя 2008
:
Новости от группы RAGE
2 окт 2008
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Гитарист RAGE появится на DVD японского гитарного журнала
24 сен 2008
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Виктор Смольский на выставке "Музыка Москва-2008"
24 фев 2008
:
RAGE выступили на немецком TV и попали в компьютерную игру
28 янв 2008
:
Новая песня от RAGE
7 янв 2008
:
RAGE сняли два новых видеоклипа
29 ноя 2007
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Подробности о новом альбоме RAGE
29 окт 2007
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RAGE завершили работу над альбомом "Carved In Stone"
11 окт 2007
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RAGE выставили на аукицон баннер с турне 'Black In Mind'
9 окт 2007
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Российский тур RAGE
29 сен 2007
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Гитарные партии нового альбома RAGE уже готовы
21 сен 2007
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RAGE: новости из студии
1 авг 2007
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RAGE: в Россию поздней осенью!
7 мар 2007
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Планы RAGE
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Автограф-сессия RAGE
12 фев 2007
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RAGE : Подробности релиза DVD 'Full Moon In St. Petersburg'
3 янв 2007
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RAGE обьявили имя нового барабанщика
7 дек 2006
:
RAGE прекращают сотрудничество с Mike'om Terrana
27 ноя 2006
:
RAGE : подробности нового концертного DVD
19 окт 2006
:
RAGE комментируют свое появление на WACKEN OPEN AIR
19 окт 2006
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RAGE выпускают DVD
2 июл 2006
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RAGE на итальянском фестивале GODS OF METAL
сегодня
Профессиональное видео с выступления RAGE
Профессиональное видео с выступления RAGE, которое состоялось в рамках Wacken Open Air, 2024, доступно для просмотра ниже.
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16 дек 2024
olly71
О жадности Пиви я наслышан но не хочешь второго гитарелло брать на постаянку то нанимай хотя бы на концерты . Ну мало же одной гитары скудный звук. И эта проблема была и с Мани и с Смольским . Вот в конце 1990х когда были квартетом звук на концерте был лучшим.
просмотров: 500
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