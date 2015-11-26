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Grave Digger

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14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью

5 май 2018 : 		 Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

1 дек 2016 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 ноя 2016 : 		 Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»

29 сен 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в январе

6 май 2016 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в июне

18 янв 2016 : 		 GRAVE DIGGER приглашают на юбилейные концерты в России

12 окт 2015 : 		 Семплы песен из нового релиза GRAVE DIGGER

22 сен 2015 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

4 сен 2015 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

16 июл 2015 : 		 Новый релиз GRAVE DIGGER выйдет в октябре

16 мар 2015 : 		 GRAVE DIGGER отметят юбилей

20 июн 2014 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER
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|||| 14 июн 2020

Винил от GRAVE DIGGER



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Двадцатого июня Jolly Roger Records впервые на виниле выпустят ЕР GRAVE DIGGER "Symphony Of Death" — первые сто копий будут доступны на цветном виниле.

Трек-лист:

Intro
"Symphony Of Death"
"Back To The Roots"
"House Of Horror"
"Shout It Out"
"World Of Fools"
"Wild And Dangerous"

GRAVE DIGGER - Symphony Of Death Album Available For The First Time On Vinyl



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Aiming High


14 июн 2020, 11:01		Просто убойный и шикарнейший EP.

Blackstar


14 июн 2020, 11:15		Епиха шикарная. В 90х собирал всю дискографию, только его и не хватало.

artem2208


14 июн 2020, 11:21		Ох, помню, как в 2010-м начинал знакомиться поальбомно с творчеством группы, и этот EP просто вынес мне мозг


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