14 июн 2020



Винил от GRAVE DIGGER



Двадцатого июня Jolly Roger Records впервые на виниле выпустят ЕР GRAVE DIGGER "Symphony Of Death" — первые сто копий будут доступны на цветном виниле.



Трек-лист:



Intro

"Symphony Of Death"

"Back To The Roots"

"House Of Horror"

"Shout It Out"

"World Of Fools"

"Wild And Dangerous"







