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все новости группы
Grave Digger
Германия
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http://www.grave-digger.de
Myspace:
http://www.myspace.com/gravediggerclan
Facebook:
https://www.facebook.com/gravediggerofficial
14 июн 2020
:
Винил от GRAVE DIGGER
9 июн 2020
:
Обучающее видео от GRAVE DIGGER
11 май 2020
:
Новое видео GRAVE DIGGER
10 апр 2020
:
Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER
13 мар 2020
:
Новое видео GRAVE DIGGER
14 сен 2018
:
Видео с текстом от GRAVE DIGGER
17 авг 2018
:
Новое видео GRAVE DIGGER
15 июл 2018
:
Новый сингл GRAVE DIGGER
20 июн 2018
:
Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER
5 июн 2018
:
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью
5 май 2018
:
Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной
7 авг 2017
:
Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER
22 мар 2017
:
Новое видео GRAVE DIGGER
12 дек 2016
:
Видео с текстом от GRAVE DIGGER
1 дек 2016
:
Новое видео GRAVE DIGGER
14 ноя 2016
:
Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»
29 сен 2016
:
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой
16 июн 2016
:
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в январе
6 май 2016
:
GRAVE DIGGER начнут запись в июне
18 янв 2016
:
GRAVE DIGGER приглашают на юбилейные концерты в России
12 окт 2015
:
Семплы песен из нового релиза GRAVE DIGGER
22 сен 2015
:
Новое видео GRAVE DIGGER
4 сен 2015
:
Новая песня GRAVE DIGGER
16 июл 2015
:
Новый релиз GRAVE DIGGER выйдет в октябре
16 мар 2015
:
GRAVE DIGGER отметят юбилей
20 июн 2014
:
Новое видео GRAVE DIGGER
12 июн 2014
:
Семплы новых песен GRAVE DIGGER
30 май 2014
:
Видео с текстом от GRAVE DIGGER
6 май 2014
:
Фрагмент новой песни GRAVE DIGGER
18 апр 2014
:
Трек-лист нового альбома GRAVE DIGGER
21 мар 2014
:
Обложка нового альбома GRAVE DIGGER
14 фев 2014
:
GRAVE DIGGER начали запись
20 дек 2013
:
GRAVE DIGGER представили собственное вино
5 окт 2012
:
Новое видео GRAVE DIGGER
27 сен 2012
:
GRAVE DIGGER приедут в Россию в феврале
24 авг 2012
:
Новое видео GRAVE DIGGER
21 авг 2012
:
Семплы нового альбома GRAVE DIGGER
13 июл 2012
:
Шампунь и гель от GRAVE DIGGER
25 июн 2012
:
Трек-лист нового альбома GRAVE DIGGER
18 июн 2012
:
Обложка нового альбома GRAVE DIGGER
16 июн 2012
:
GRAVE DIGGER объединились с производителями натуральной косметики
31 май 2012
:
Обложка и трек-лист нового ЕР GRAVE DIGGER
18 май 2012
:
Дата выхода нового альбома GRAVE DIGGER
19 мар 2012
:
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в конце августа
7 фев 2012
:
GRAVE DIGGER начнут запись в марте
29 окт 2011
:
GRAVE DIGGER продлили соглашение с NAPALM RECORDS
28 апр 2011
:
GRAVE DIGGER представили гимн W:O:A 2011
17 мар 2011
:
Объявлены новые разогревающие группы для европейского тура GRAVE DIGGER
14 фев 2011
:
Новый трейлер DVD GRAVE DIGGER
1 янв 2011
:
Новый ЕР GRAVE DIGGER
20 дек 2010
:
Обложка нового DVD GRAVE DIGGER
16 дек 2010
:
Детали нового DVD/CD GRAVE DIGGER
13 окт 2010
:
Новый альбом GRAVE DIGGER попал в чарты
7 окт 2010
:
GRAVE DIGGER приедут в Россию в феврале
21 сен 2010
:
Закулисные съемки GRAVE DIGGER на фестивале Rock Hard
20 сен 2010
:
Новый DVD GRAVE DIGGER выйдет в марте
12 сен 2010
:
Новое видео GRAVE DIGGER
27 авг 2010
:
Новая песня GRAVE DIGGER
1 авг 2010
:
Обложка нового альбома GRAVE DIGGER
16 июл 2010
:
Детали нового альбома GRAVE DIGGER
5 май 2010
:
GRAVE DIGGER: «Да здравствует концептуальный альбом!»
2 фев 2010
:
GRAVE DIGGER отправятся в студию в мае
12 янв 2010
:
GRAVE DIGGER объявили имя гитариста
2 ноя 2009
:
GRAVE DIGGER отыграли первый концерт с гитаристом DOMAIN
23 окт 2009
:
GRAVE DIGGER наняли гитариста DOMAIN для концертных выступлений
10 окт 2009
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GRAVE DIGGER расстались с MANNI SCHMIDT'ом
24 фев 2009
:
GRAVE DIGGER расстались с гитаристом
12 дек 2008
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Новые релизы GRAVE DIGGER в России на Mazzar Records
26 ноя 2008
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Новое видео от GRAVE DIGGER
4 ноя 2008
:
Обложка и треклист нового альбома GRAVE DIGGER
31 окт 2008
:
GRAVE DIGGER: новая песня в сети
6 окт 2008
:
Концерты GRAVE DIGGER перенесены на весну
23 сен 2008
:
Новое видео "Pray" от GRAVE DIGGER
1 сен 2008
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GRAVE DIGGER заканчивают работу над новым альбомом
24 авг 2008
:
GRAVE DIGGER подписались на Napalm Records
19 июл 2008
:
GRAVE DIGGER готовы отправиться в студию
29 июн 2008
:
GRAVE DIGGER в августе отправятся в студию
24 фев 2008
:
GRAVE DIGGER начали сочинять новый материал
9 окт 2007
:
GRAVE DIGGER: пополнение состава
18 апр 2007
:
GRAVE DIGGER : 'Берегите свои уши!'
8 ноя 2006
:
Обнародована дата выхода в США нового альбома GRAVE DIGGER
18 авг 2006
:
GRAVE DIGGER приступили к записи нового альбома
3 июн 2006
:
GRAVE DIGGER подписались на Locomotive Records
6 июн 2005
:
GRAVE DIGGER готовят юбилейный CD и DVD
19 сен 2002
:
GRAVE DIGGER продлили контракт с NUCLEAR BLAST
14 июн 2020
Винил от
GRAVE DIGGER
Двадцатого июня Jolly Roger Records впервые на виниле выпустят ЕР GRAVE DIGGER "Symphony Of Death" — первые сто копий будут доступны на цветном виниле.
Трек-лист:
Intro
"Symphony Of Death"
"Back To The Roots"
"House Of Horror"
"Shout It Out"
"World Of Fools"
"Wild And Dangerous"
+7
-1
(
3
)
Aiming High
14 июн 2020, 11:01
Просто убойный и шикарнейший EP.
Blackstar
14 июн 2020, 11:15
Епиха шикарная. В 90х собирал всю дискографию, только его и не хватало.
artem2208
14 июн 2020, 11:21
Ох, помню, как в 2010-м начинал знакомиться поальбомно с творчеством группы, и этот EP просто вынес мне мозг
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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