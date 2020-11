11 ноя 2020



Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой



Четвертого декабря Metalville Records выпустят переиздание концертного релиза GRAVE DIGGER, "25 To Live", отсутствующего в продаже с 2005 года.



Трек-лист:



"Passion"

"The Last Supper"

"Desert Rose"

"The Grave Dancer"

"Shoot Her Down"

"The Reaper"

"Paradise"

"Excalibur"

"The House"

"Circle Of Witches"

"Valhalla"

"Son Of Evil"

"The Battle Of Bannockburn"

"The Curse Of Jacques"

"Grave In The No Man's Land"

"Yesterday"

"Morgane Lefay"

"The Grave Dancer"

"Witchhunter"

"The Dark Of The Sun"

"Knights Of The Cross"

"Twilights Of The Gods"

"The Grave Digger"

"Rebellion"

"Rheingold"

"The Round Table"

"Heavy Metal Breakdown"







