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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 35
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 23
*Умер Джеймс Коттак 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
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Grave Digger

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12 янв 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

20 ноя 2023 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 окт 2023 : 		 GRAVE DIGGER нашли нового гитариста

11 сен 2023 : 		 AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER

4 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от GRAVE DIGGER

20 янв 2023 : 		 Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой

26 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

5 сен 2022 : 		 Успехи в чартах GRAVE DIGGER

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

24 июн 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью
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Новая песня GRAVE DIGGER



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"The Grave Is Yours", новая песня GRAVE DIGGER, доступна для прослушивания ниже.




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