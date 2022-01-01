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*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 14
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Grave Digger

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7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью

5 май 2018 : 		 Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

1 дек 2016 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 ноя 2016 : 		 Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»

29 сен 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в январе

6 май 2016 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в июне

18 янв 2016 : 		 GRAVE DIGGER приглашают на юбилейные концерты в России

12 окт 2015 : 		 Семплы песен из нового релиза GRAVE DIGGER
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Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER



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Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно для просмотра ниже.




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