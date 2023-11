сегодня



Новый сингл GRAVE DIGGER выйдет зимой



GRAVE DIGGER объявили о выпуске нового сингла — "The Grave Is Yours", который будет доступен начиная с 12 января:



Side A:





"The Grave Is Yours" (Music: Chris Boltendahl & Tobias Kersting · Lyrics: Chris Boltendahl)





Side B:





"Back To The Roots" (Music: Chris Boltendahl & Uwe Lulis · Lyrics: Chris Boltendahl & Thomas Göttlich)





- Produced, mixed & mastered by Chris Boltendahl at Graveyard Studio in Cologne/Germany

- Graphic Conception, Cover Artwork & Layout by Götz Morgenschweis

- Photos by Jens Howorka

- Photo Editing by Uwe Jarling







