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*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Grave Digger

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20 дек 2024 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 ноя 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

11 окт 2024 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

2 окт 2024 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

12 янв 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

20 ноя 2023 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 окт 2023 : 		 GRAVE DIGGER нашли нового гитариста

11 сен 2023 : 		 AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER

4 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от GRAVE DIGGER

20 янв 2023 : 		 Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой

26 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

5 сен 2022 : 		 Успехи в чартах GRAVE DIGGER

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

24 июн 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER
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Новое видео GRAVE DIGGER



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GRAVE DIGGER выпустят новую работу, получившую название Bone Collector, 17 января 2025 года, которая будет доступна на CD, в цифровом варианте и на разных винилах.

Chris Boltendahl: «Вот он, наконец-то, наш новый студийный альбом, верный девизу: #gravediggeroldschool. С приходом в группу Tobi Kersting мы снова сосредоточились на основных составляющих нашего звучания после долгих лет работы над многочисленными концептуальными альбомами: Лаконичные прямолинейные металлические песни, которые вгрызаются в мозг уже после первого прослушивания. Bone Collector звучит отнюдь не как стандартный материал, а очень энергично, свежо, и вы заметите, что мы получили массу удовольствия от работы над песнями. Мы с нетерпением ждем вашей реакции, выхода альбома в январе и празднования 45-летия Grave Digger в реальном времени вместе с вами!»

Трек-лист:

"Bone Collector"
"The Rich The Poor The Dying"
"Kingdom Of Skulls"
"The Devil’s Serenade"
"Killing Is My Pleasure"
"Mirror Of Hate"
"Riders Of Doom"
"Made Of Madness"
"Graveyard Kings"
"Forever Evil & Buried Alive"
"Whispers Of The Damned"




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20 дек 2024
Corpsegrinder04
Я так и не понял, чью куклу там морщат Трампа или Бориса Джонсона ?
Вроде бы Трампа.

просмотров: 81

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