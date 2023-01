сегодня



Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой



Третьего февраля Metalville Records выпустит на четырех винилах концертную запись GRAVE DIGGER "25 To Live" тиражом в 500 копий:



LP 1:





Side A

"Passion" (Intro)

"The Last Supper"

"Desert Rose"

"The Grave Dancer"

"Shoot Her Down"





Side B

"The Reaper"

"Paradise"

"Excalibur"





LP 2:





Side A

"The House"

"Circle Of Witches"

"Valhalla"





Side B

"Son Of Evil"

"The Battle Of Bannockburn"

"The Curse Of Jacques"

"Grave In The No Man's Land"





LP 3:





Side A

"Yesterday"

"Morgane Lefay"

"Symphony Of Death"





Side B

"Witch Hunter"

"The Dark Of The Sun"

"Knights Of The Cross"





LP 4:





Side A

"Twilight Of The Gods"

"The Grave Digger"

"Rebellion"





Side B

"Rheingold"

"The Round Table"

"Heavy Metal Breakdown"







