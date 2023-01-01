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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
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Grave Digger

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20 янв 2023 : 		 Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой

26 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

5 сен 2022 : 		 Успехи в чартах GRAVE DIGGER

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

24 июн 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью

5 май 2018 : 		 Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

1 дек 2016 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 ноя 2016 : 		 Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»
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Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой



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Третьего февраля Metalville Records выпустит на четырех винилах концертную запись GRAVE DIGGER "25 To Live" тиражом в 500 копий:

LP 1:


Side A
"Passion" (Intro)
"The Last Supper"
"Desert Rose"
"The Grave Dancer"
"Shoot Her Down"


Side B
"The Reaper"
"Paradise"
"Excalibur"


LP 2:


Side A
"The House"
"Circle Of Witches"
"Valhalla"


Side B
"Son Of Evil"
"The Battle Of Bannockburn"
"The Curse Of Jacques"
"Grave In The No Man's Land"


LP 3:


Side A
"Yesterday"
"Morgane Lefay"
"Symphony Of Death"


Side B
"Witch Hunter"
"The Dark Of The Sun"
"Knights Of The Cross"


LP 4:


Side A
"Twilight Of The Gods"
"The Grave Digger"
"Rebellion"


Side B
"Rheingold"
"The Round Table"
"Heavy Metal Breakdown"

GRAVE DIGGER To Release 25 To Live Album In Strictly Limited Vinyl Box




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