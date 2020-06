сегодня



Видео с текстом от GRAVE DIGGER



"Barbarian", новое видео с текстом группы GRAVE DIGGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fields Of Blood", выпущенного на Napalm Records.



Трек-лист:



01. The Clansman's Journey



02. All For The Kingdom



03. Lions Of The Sea



04. Freedom



05. The Heart Of Scotland



06. Thousand Tears



07. Union Of The Crown



08. My Final Fight



09. Gathering Of The Clans



10. Barbarian



11. Fields Of Blood



12. Requiem For The Fallen







