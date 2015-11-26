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Grave Digger

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20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью

5 май 2018 : 		 Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

1 дек 2016 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 ноя 2016 : 		 Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»

29 сен 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в январе

6 май 2016 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в июне

18 янв 2016 : 		 GRAVE DIGGER приглашают на юбилейные концерты в России

12 окт 2015 : 		 Семплы песен из нового релиза GRAVE DIGGER

22 сен 2015 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

4 сен 2015 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

16 июл 2015 : 		 Новый релиз GRAVE DIGGER выйдет в октябре

16 мар 2015 : 		 GRAVE DIGGER отметят юбилей
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Видео с текстом от GRAVE DIGGER



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"Barbarian", новое видео с текстом группы GRAVE DIGGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fields Of Blood", выпущенного на Napalm Records.

Трек-лист:

01. The Clansman's Journey

02. All For The Kingdom

03. Lions Of The Sea

04. Freedom

05. The Heart Of Scotland

06. Thousand Tears

07. Union Of The Crown

08. My Final Fight

09. Gathering Of The Clans

10. Barbarian

11. Fields Of Blood

12. Requiem For The Fallen

GRAVE DIGGER Premier



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Aiming High


20 июн 2020, 09:57		Классная вещь,как и все песни с этого альбома.Кое - какими элементами в структуре композиции напоминает легендарную "Balls to the wall"(Accept)!

olly71


20 июн 2020, 10:06		Слабейший состав группы за всю историю . Последний альбом который можно было слушать и переслушивать вышел в 2007 году . Вернусь к этой группе когда прочту новость что они наконец то выгнали этого гитариста. с приходом которого у них всё только хуже и хуже


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