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Grave Digger

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11 сен 2023 : 		 AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER

4 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от GRAVE DIGGER

20 янв 2023 : 		 Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой

26 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

5 сен 2022 : 		 Успехи в чартах GRAVE DIGGER

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

24 июн 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER

11 май 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

10 апр 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео GRAVE DIGGER

13 мар 2020 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 сен 2018 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

17 авг 2018 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 июл 2018 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVE DIGGER

5 июн 2018 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет осенью

5 май 2018 : 		 Винилы GRAVE DIGGER выйдут весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER
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|||| сегодня

AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER



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Отныне Grave Digger и гитарист Axel Ritt расходятся. Мы хотели бы поблагодарить Axel'а за его многолетнее сотрудничество и пожелать ему всего самого лучшего, как в личном, так и в музыкальном плане

GRAVE DIGGER Part Ways With Guitarist AXEL RITT




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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11 сен 2023
ElectricRetard
Маврина берите)
Like!1
11 сен 2023
гладиатор
Интересно, кто станет новым гитаристом? Нужен какой-нибудь ветеран.
11 сен 2023
Exceptional
УРА

Нужно брать кого-то, кто умеет сочинять хотя бы маломальские мелодии. Возможно, на своём закате Digger таки выдадут еще 1-2 качественных альбома.
11 сен 2023
r
resetius
Отличная новость. Манни надо брать обратно!

просмотров: 460

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