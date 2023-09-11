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AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER



Отныне Grave Digger и гитарист Axel Ritt расходятся. Мы хотели бы поблагодарить Axel'а за его многолетнее сотрудничество и пожелать ему всего самого лучшего, как в личном, так и в музыкальном плане







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