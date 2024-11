сегодня



Новая песня GRAVE DIGGER



GRAVE DIGGER выпустят новую работу, получившую название Bone Collector, 17 января 2025 года, которая будет доступна на CD, в цифровом варианте и на разных винилах.



Chris Boltendahl: «Вот он, наконец-то, наш новый студийный альбом, верный девизу: #gravediggeroldschool. С приходом в группу Tobi Kersting мы снова сосредоточились на основных составляющих нашего звучания после долгих лет работы над многочисленными концептуальными альбомами: Лаконичные прямолинейные металлические песни, которые вгрызаются в мозг уже после первого прослушивания. Bone Collector звучит отнюдь не как стандартный материал, а очень энергично, свежо, и вы заметите, что мы получили массу удовольствия от работы над песнями. Мы с нетерпением ждем вашей реакции, выхода альбома в январе и празднования 45-летия Grave Digger в реальном времени вместе с вами!»



Трек-лист:



"Bone Collector"

"The Rich The Poor The Dying"

"Kingdom Of Skulls"

"The Devil’s Serenade"

"Killing Is My Pleasure"

"Mirror Of Hate"

"Riders Of Doom"

"Made Of Madness"

"Graveyard Kings"

"Forever Evil & Buried Alive"

