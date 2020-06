сегодня



Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания



"In The Beginning", новый альбом группы CRO-MAGS, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Don't Give In"

"Drag You Under"

"No One's Victim"

"From The Grave"

"No One's Coming"

"PTSD"

"The Final Test"

"One Bad Decision"

"Two Hours"

"Don't Talk About It"

"Between Wars"

"No Turning Back"

"There Was A Time"







