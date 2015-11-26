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Вокалист CRO-MAGS принял дозу



Вокалист CRO-MAGS Harley Flanagan сообщил, что решился на вакцинацию:



«Хочу обратиться к тем, кто выступает против прививок. Я тоже верю в свободу выбора, но я также верю в заботу друг о друге. И если я должен сделать прививку, чтобы путешествовать, давать концерты и делать то, что мне нравится, то я так и сделаю. Дело не в "лизании сапог", как хотят сказать некоторые из этих м*даков, а в том, что я должен делать то, что должен делать, чтобы существовать в этом мире, делать то, что мне нравится, и быть ответственным.



Я много раз путешествовал в этом году, у меня есть все необходимые прививки, и я не заболел. Люди, которых я знаю, которые заболели из-за прививок, пережили это. Поэтому я предпочитаю слушать своего врача, который учился в медицинской школе, а не слушать любителей теорий заговора в Интернете.



Что бы вы ни решили делать или во что бы вы ни верили, я надеюсь, что у всех вас будет здоровый, безопасный и счастливый Новый год, и я надеюсь увидеть вас в туре в 2022 году.



Мы справимся с этим!»







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