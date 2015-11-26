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Cro-Mags

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19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 окт 2019 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS

29 июн 2019 : 		 Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе

10 май 2018 : 		 Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза

21 сен 2016 : 		 Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары

29 мар 2016 : 		 Основатель CRO-MAGS выпустил сольный альбом

23 май 2015 : 		 Тизер переиздания CRO-MAGS

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

17 фев 2014 : 		 Демо бывшего басиста CRO-MAGS

29 июн 2013 : 		 Фронтмен CRO-MAGS отрицает выдвижение иска
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Вокалист CRO-MAGS принял дозу



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Вокалист CRO-MAGS Harley Flanagan сообщил, что решился на вакцинацию:

«Хочу обратиться к тем, кто выступает против прививок. Я тоже верю в свободу выбора, но я также верю в заботу друг о друге. И если я должен сделать прививку, чтобы путешествовать, давать концерты и делать то, что мне нравится, то я так и сделаю. Дело не в "лизании сапог", как хотят сказать некоторые из этих м*даков, а в том, что я должен делать то, что должен делать, чтобы существовать в этом мире, делать то, что мне нравится, и быть ответственным.

Я много раз путешествовал в этом году, у меня есть все необходимые прививки, и я не заболел. Люди, которых я знаю, которые заболели из-за прививок, пережили это. Поэтому я предпочитаю слушать своего врача, который учился в медицинской школе, а не слушать любителей теорий заговора в Интернете.

Что бы вы ни решили делать или во что бы вы ни верили, я надеюсь, что у всех вас будет здоровый, безопасный и счастливый Новый год, и я надеюсь увидеть вас в туре в 2022 году.

Мы справимся с этим!»

CRO-MAGS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


19 янв 2022, 11:42		А я-то думал, у него мозгов от разбивание о неё бутылок не осталось


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