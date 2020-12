сегодня



CRO-MAGS выпускают ЕР



CRO-MAGS вслед за первой за двадцать лет студийной работой объявили о том, что одиннадцатого декабря состоится релиз цифрового ЕР "2020", длительность которого составляет 20 минут и двадцать секунд.



Трек-лист:



01. Age Of Quarantine



02. 2020



03. Life On Earth



04. Violence and Destruction



05. Chaos In The Streets



06. Cro-Fusion













+0 -1



просмотров: 179